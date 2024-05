Carolina Molina teme por su vida tras denunciar a acosador: “Se codea con gente que trabaja en golpear a personas y encargos”

Carolina Molina no lo está pasando nada de bien por estos días. Es que la conocida cantante sufre por un peligroso acosador.

La Rancherita denunció los hechos a través de sus redes sociales, donde incluso mostró cómo esta persona le habría destruido su auto en el Mall Plaza Norte, hace solo unos días.

“Es un psicópata. Me lleva persiguiendo, amedrentando y obligando a vivir en el miedo durante mucho tiempo. Ya no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor. Que me ayude alguna entidad más grande, alguna fundación que proteja a la mujer, porque esto no es un asunto de farándula”, dijo entonces.

Y su llamado habría tenido respuesta, ya que el Ministerio de la Mujer la habría contactado para poder ayudarla.

Carolina Molina y el miedo

Así, la ex Rojo indicó que “quiero contarles que he tenido el apoyo de muchos abogados, incluso del Ministerio de la Mujer, los cuales me van a comenzar a apoyar”.

Luego, manifestó que “hace tres años que empezó este acoso, esta persecución” y que si bien ha contado parte de lo ocurrido, aún no quiere dar el nombre de la persona porque “quiero sentirme mucho más protegida”.

“Tengo miedo a represalias de esta persona, yo sé que este tipo es matón, sé cómo él opera y se codea con gente que hace trabajos de golpear gente”, reveló.

Frente a esto, Carolina Molina agradeció el apoyo de quienes han tenido un minuto para comentar su complejo presente, y aseguró que no seguirá quedándose callada ni viviendo con miedo. “Voy a ocupar todas las herramientas mediáticas que tenga a mi mano para denunciar estos hechos”, cerró.