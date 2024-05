Fiscal Nacional asegura que crimen de Carabineros en Cañete está “cerca de esclarecerse”

La jornada de este domingo 26 de mayo, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió al crimen cometido contra tres Carabineros en Cañete, en la Región del Biobío. Al respecto, señaló que el caso está “más cerca” de poder esclarecerse.

En conversación con TVN, Valencia entregó más detalles sobre el homicidio de los uniformados. Sin embargo, sostuvo que cuando el fiscal Roberto Garrido formalice la investigación, revelará cuántos involucrados fueron y cuántos se lograron detener.

“Fueron más de dos personas”

En esa línea, precisó que “aquí hubo pluralidad de personas”. “Fueron más de dos personas, no cabe duda, las que participaron en una emboscada, que son sujetos que conocen el lugar, que hubo una planificación de cómo los hechos ocurrieron”, detalló el fiscal Garrido.

Asimismo, afirmó que pese a que aún no hay detenidos, eso no significa que no estén trabajando en ello.

Recordemos que la diligencias investigativas se dan en el marco de la búsqueda de los responsables detrás del asesinato de los tres uniformados ocurrido el pasado 27 de abril, en la provincia de Arauco, Región del Biobío.