Presidente Boric califica como “ataque terrorista” crimen de tres carabineros en Cañete: “La condena tiene que ser total y no debe haber matices”

Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las investigaciones que se llevan adelante en la región del Biobío para dar con los responsables del crimen de tres Carabineros en Cañete.

En conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario calificó el triple homicidio como “ataque terrorista”, y apuntó que los grupos criminales detectados en la zona “tienen que ser totalmente desarticulados”.

“Sin lugar a dudas, esto es un hecho brutal, desgarrador, que conmueve, pero que además moviliza a toda la sociedad chilena, y a través de este espacio, tal como lo he hecho también en persona, aprovecho de mandar un fuerte abrazo y todo nuestro respaldo, no solo simbólico, sino que también se traduce en hechos concretos, a las familias de Carlos, de Sergio y de Misael, y a la institución de Carabineros”, partió declarando el Presidente Boric.

En ello, y luego de la declaración del grupo Weichán Auka Mapu, en el cual se desmarcan de este ataque, el jefe de Estado afirmó que “todas las líneas de investigación siguen abiertas”.

“Todas las opciones están abiertas. Lo único que puedo decir es que hay líneas investigativas, acá no se está actuando a ciegas, hay ciertos hilos de dónde tirar. No es que los investigadores, Carabineros o la Fiscalía no sepan dónde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas”, añadió.

Asimismo, el Presidente Boric aseguró que “un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas”.

“Ahí no le hago asco a la palabra. En un atentado de estas características, creo que la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello”, prosiguió.

“Cuando hay un atentado de estas características, o incluso más allá de las características específicas, se está atentando no solo contra una persona, sino contra el país entero”, añadió.

“Esto nos da cuenta de que siguen existiendo grupos criminales que, en cualquier caso, tienen que ser totalmente desarticulados”, cerró el Mandatario.