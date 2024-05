En Colo Colo reaccionan al caso de “brujería” tras el triunfo ante Deportes Iquique: “Nada nos puede dañar”

En la previa del duelo ante Deportes Iquique, Colo Colo sumó una inesperada polémica. Rosemarie Eggers, esposa de Erick Wiemberg, denunció un caso de brujería en el plantel del “Cacique”.

En concreto, la pareja del lateral acusó que a un futbolista del equipo le quisieron quitar el puesto y lesionarlo a través de magia negra, algo que generó revuelo en la antesala del choque por el Campeonato Nacional.

Al respecto, el plantel de Colo Colo reaccionó a la acusación tras la victoria por 3-0 ante los “Dragones Celestes” y negó rotundamente algún problema al interior del camarín de los albos.

Por su parte, el meta Brayan Cortés indicó que: “Esos son temas extrafutbolísticos. La verdad es que nosotros como camarín estamos muy unidos. Lo que se habla afuera no nos importa. Estamos súper concentrados y se vio reflejado hoy día que nada nos puede dañar”.

El gerente deportivo del “Cacique”, Daniel Morón, también tuvo palabras sobre la polémica y afirmó: “Son cosas que a mí no me interesan. Me interesa el fútbol, a eso es lo que vinimos. Hoy ustedes vieron como respondió el equipo y eso es lo importante”,

“Colo Colo es una institución donde, aparte de otras ramas, el fútbol es una de las más importantes y hoy demostró ser capaz y estar a la altura por sobre cualquier cosa”, añadió.

En tanto, Carlos Palacios se refirió netamente al triunfo sobre Deportes Iquique y valoró: “Hicimos un partido perfecto. Se vio reflejado en el resultado, así que muy felices. Llegamos muy preparados para el partido que nos toca el miércoles (ante Cerro Porteño)”.

“Sabíamos que eran dos partidos decisivos. Queremos pelear el Campeonato y pasar en la Copa Libertadores. Ya cumplimos el primer paso y ahora tenemos el miércoles la final”, agregó el volante.