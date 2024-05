¿Brujería en Colo Colo? Esposa de Erick Wiemberg lanzó dura acusación que salpicó a mujer de Maximiliano Falcón

Colo Colo vive días claves, donde luchará por mantenerse en Copa Libertadores. Pero, en su interna, una mujer mantiene al plantel de cabeza.

Rosemarie Eggers, esposa de Erick Wiemberg, denunció a través de sus redes sociales una supuesta brujería contra su marido.

Una acusación que terminó salpicándo nada menos que a la mujer de Maximiliano Falcón, ya que varios tuiteros aseguraron que los dardos iban para ella y que ya no serían amigas.

Todo comenzó porque la pareja del lateral izquierdo indicó que “jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy, en este mundo del fútbol... jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona”.

La “magia negra” que complica a Colo Colo

Así, Rous expresó que a su esposo “quisieron quitarle el puesto y lesionarlo a través de usar ‘brujerías’ o acudir a recursos que me parecen asquerosamente inhumanos para ver a otros sufriendo (…) Sigo sin entender cómo es posible y me da una pena tremenda que paguen personas buenas”.

Y agregó que “he decidido sacar mis fotos junto a Erick por un tema de protección, dado que nosotros sí somos creyentes”.

Lo que subió Rous (pareja de Erick Wiemberg) en Instagram. 🤐 pic.twitter.com/y0mdSl1nCd — Julian. (@juuuliaaaaan) May 24, 2024

“Mi intención no es mostrar ni dar detalles de aquel suceso, ya muchos se han dado por enterados”, complementó, deslizando el supuesto “palo” contra la mujer de Falcón.

“Quiero dejar escrito, por primera y última vez, que después que se enteren de las cosas que me han estado ocurriendo, no me relacionen más con aquella persona y me dejen de preguntar, una y otra vez, ¿qué pasó? Porque la respuesta es evidente”, lanzó sobre quien sería su examiga.

De hecho, la misma Florencia Pouso contestó en sus redes sociales, posteando una imagen que echó más leña al fuego.

La señora de Falcon en su IG... Wiemberg Falcon Colo Colo pic.twitter.com/te9cns3l1K — KAMUZ29 (@kamuz29) May 25, 2024

Una situación que Los Tenores de la Tarde también comentaron, sosteniendo que “otros jugadores estarían involucrados en esta magia negra”.

De esta forma, el camarín de Colo Colo habría quedado más que sorprendido con esta denuncia de la mujer de Erick Wiemberg. ¿Será que están viviendo brujería?