Gareca aborda el futuro de Claudio Bravo: “Me gustaría que fuera a un lugar en el que se sienta a gusto y tenga continuidad”

Santiago

Durante la conferencia de prensa de este viernes, Ricardo Gareca no ocultó su entusiasmo en dirigir su primer partido en canchas nacionales desde que asumió la banca de La Roja. Aquello será el 11 de junio, ante Paraguay, en el Estadio Nacional.

“No tuve la oportunidad de estar con la hinchada chilena. Uno espera ver la exigencia del público. Queremos ver lo que despierta esta convocatoria, ojalá la gente nos acompañe. Me gustaría que en todo lo que se tenga que jugar de acá en adelante, sobre todo en eliminatorias, la gente ocupe un rol fundamental. Ojalá dentro del campo de juego logremos una empatía con la gente y estar todos en sintonía. Para eso, necesitamos actuaciones convincentes”, dijo, junto con no apuntar a nombres que quedaron fuera de la lista de convocados.

“No he podido viajar todavía, me gusta conocerlos personalmente, en el estadio, que tengamos la posibilidad de verlos e intercambiar opiniones con muchos jugadores. No tuvimos tiempo de nada y tuvimos que ir tomando decisiones, prefiero enfocarme en los que tienen posibilidades de estar”, expresó, aludiendo explícitamente al caso de Jordhy Thompson, quien aseguró que lo habían contactado desde la selección chilena.

“No hablé con Thompson. Fue evaluado, es evaluado y está considerado entre los jugadores de la selección, tiene buena calidad. En la primera lista de 55 estuvo evaluado, pero no hablé personalmente con él”, apuntó, valorando lo que, para él, fue un momento complejo hacer la lista total de futbolistas.

“Cada uno resuelve lo que cree conveniente, pero tenemos expectativas en los muchachos, no solo los que nos van a acompañar para este partido. Es muy amplia las opciones que ofrece el fútbol chileno para contar con jugadores, de mucha experiencia y calidad. Al jugador chileno le tenemos mucha confianza”, recalcó.

Ricardo Gareca y más nombres propios de La Roja

El DT de la selección chilena también abordó la incertidumbre en torno al futuro de Claudio Bravo, que en junio dejará el Real Betis.

“Hablé con Claudio, es ver la situación de él y lo que quería. Son cosas que tiene que ir resolviendo él de su futuro, pero me manifestó que sigue teniendo aspiraciones en la selección. Me gustaría que fuera a un lugar en el que se sienta a gusto y tenga continuidad, pero donde vaya lo dejo a criterio de él, viendo lo que quiere para su futuro”, expuso, junto con valorar el regreso de Erick Pulgar, que no pudo estar en los amistosos de marzo por lesión.

“El grupo que viajó a Europa nos gustó mucho, cómo se desenvolvió. A Erick no lo tuvimos, se lesionó y se le da la oportunidad, lo vamos a conocer. No te podría decir si será del arranque, queremos verlo en los entrenamientos e ir tomando decisiones”, enfatizó en Juan Pinto Durán.