¿Dejarán el gabinete? Las posturas de las ministras Tohá y Vallejo frente a una eventual candidatura presidencial

En medio de un año cargado de definiciones políticas y elecciones, los nombres de las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo suelen surgir dentro de las posibles cartas para sacar adelante una carrera presidencial.

Sin ir tan lejos, hace solo un par de semanas fue el propio Presidente Gabriel Boric que las recomendó y las alzó como algunas de las figuras del gabinete que podrían ser cartas seguras a las próximas elecciones presidenciales, destacando sus “liderazgos tremendamente potentes”.

Este viernes, ambas ministras fueron consultadas -por separado- acerca de la posibilidad de que en el corto plazo emerjan como posibles candidatas a la presidencia para representar a la izquierda frente a los candidatos de derecha.

En este marco, la primera en responder fue la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien se encontraba en un seminario junto a Evelyn Matthei, la carta presidencial de la oposición.

De esta forma, al ser consultada por la probabilidad de volver a verse frente a frente con la jefa comunal en la carrera por La Moneda, la secretaría de Estado contestó: “Me he topado en la vida mil veces con la alcaidesa Matthei y probablemente me voy a topar mil veces más. Ahora, en qué situación, eso lo dirá la vida. El tiempo dirá”.

Vallejo y su compromiso

Más tarde fue el turno de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien también se refirió a sus futuras aspiraciones políticas.

“Hace rato que está abierto en el debate público el asunto de las elecciones. Sin embargo, la tarea que tenemos como ministras de Estado y como gobierno es seguir gobernando, independientemente de las aspiraciones de los partidos, de los distintos sectores políticos o el interés legítimo de los medios de comunicación y de la sociedad de qué va a pasar en las próximas elecciones”, señaló.

En esa línea, Vallejo agregó que “nosotros tenemos el foco bien puesto en hacer cumplir nuestros compromisos, tanto de programa de gobierno como la agenda de seguridad, la agenda económica, que hemos tenido que fortalecer para sacar adelante a nuestro país”.

Para finalizar, la vocera aseguró que en su caso tiene asumido “acompañar al Presidente hasta el final (...) yo mantengo la función para la que fui mandatada por el Presidente y eso implica estar con la gente también. Nuestra tarea es trabajar por la gente siendo ministros”.