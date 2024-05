Evelyn Matthei se opone a condonación del CAE: prefiere que gasto sea para mayor seguridad

La jornada de este viernes, la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, criticó la presentación de un proyecto de ley que busque condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En ese sentido, la edil explicó que “el CAE fue fuertemente reformulado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Hoy el CAE no se paga más del 10 por ciento de lo que se gana, la tasa de interés bajó muy fuertemente”.

“Lo único que le puedo preguntar a los chilenos: 11 mil millones de dólares, esas son 250 teletones... yo les pregunto si prefieren que se gaste en seguridad ciudadana”, agregó enfáticamente.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que el proyecto “se anunció hace mucho tiempo, no es un anuncio de ahora, se dijo el año pasado (...) Se van a detallar las características de la propuesta va a ser septiembre”.

Asimismo, reiteró que “no va a tener las características de borrón y cuenta nueva, va a tener las características de hacerse cargo de una problemática que todo el mundo reconoce que existe (...) lo que pasa es que la solución no es fácil“.

Finalmente, la ministra Tohá destacó que el proyecto será “una alternativa que no va a tener ninguno de esos problemas que muchos críticos han salido a decir sin conocer la propuesta. Diría que no se den juicios tan categóricos de una propuesta que todavía no se conoce”.