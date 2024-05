Influenza en Chile: cuáles son los síntomas, cuánto duran y por qué es importante vacunarse

Sin lugar a dudas, una de las enfermedades respiratorias que suele estar presente durante los meses más fríos y lluviosos del año, es la influenza.

De acuerdo al último informe del Instituto de Salud Pública (ISP), se ha registrado un preocupante aumento en los casos de influenza tipo A. Concretamente, durante la semana del 5 al 11 de mayo se contabilizaron más de 1.400 pacientes con influenza, duplicando los 776 casos que se habían registrado de la enfermedad durante la misma semana del año 2023.

En tanto, durante las últimas horas ha generado conmoción el caso de una pequeña de seis años que falleció la madrugada del pasado martes en el Servicio de Urgencia Rural (SUR) del Cesfam de San Nicolás tras ser diagnosticada con influenza tipo A.

Ante ello, es que surgen interrogantes con respecto a cuáles son los síntomas de la influenza y las manifestaciones a las que hay que prestarle cuidado.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal), la influenza es una enfermedad grave y contagiosa, causada por un virus el cual se transmite “al toser, estornudar o por secreciones nasales”. En ese sentido, entre los principales síntomas de la influenza se encuentran los siguientes:

Fiebre alta (sobre los 38°).

Sensación de cansancio o debilidad en el cuerpo.

Dolor de cabeza.

Tos seca.

Dolor de garganta.

Problemas estomacales (como náuseas, vómitos y diarrea).

¿Cuánto duran los síntomas de la influenza?

Según se especifica desde el Minsal, los síntomas relacionados con la fiebre alta suelen durar entre 2 a 3 días y puede llegar a extenderse hasta una semana.

Por otro lado, la sensación de cansancio o debilidad en el cuerpo se puede llegar a prolongar hasta 5 días en el caso de los adultos mayores.

Mientras tanto, los dolores de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular y en las articulaciones se pueden extender hasta por un periodo de una semana.

La vacunación de la influenza en Chile

Desde el pasado 13 de marzo que el Ministerio de Salud comenzó con la campaña de vacunación contra la influenza en Chile. Esta va dirigida especialmente a los grupos de la población ya definidos (revisar acá), por el alto riesgo que tienen de sufrir complicaciones severas producto de la enfermedad.

Según comentó la broncopulmonar del Hospital FACH y Clínica Dávila, Carolina Herrera, en el Ciudadano ADN, la influenza es “una enfermedad que al año mata a 500 mil personas en el mundo y que tiene además una prevención con la vacuna, la que en este momento está en campaña y es gratuita”.

“Si bien, tener una vacuna contra la influenza no va a significar que no le va a dar porque eso depende de los contagios que uno tenga, pero no se va a morir de la influenza, no tendrá el cuadro grave”, explicó la médica.