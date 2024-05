¿Influenza o un resfrío común?: doctora Carolina Herrera ayuda a diferenciar las enfermedades

Durante estas temporadas con bajas temperaturas, es muy esperable que las personas puedan enfermarse. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la broncopulmonar del Hospital FACH y Clínica Dávila, Carolina Herrera, sobre el aumento del virus de influenza.

“Las enfermedades respiratorias en general son de diagnóstico clínico”, comentó al inicio de la conversación la médica, para luego referirse a cómo identificar un resfrío común de algo más grave.

¿Resfrío o influenza?

Así, Herrera explicó que “si tú tienes un cuadro con un poquito de moquillo, te sientes un poco resfriado y toses un poco, pero estás funcionando bien, eso es un resfrío y es por rinovirus u otros virus que están en el ambiente”.

“La influenza es una enfermedad aguda, con fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza y sensación de mucho decaimiento y fatiga. Entonces, entendemos que son dos enfermedades que son clínicamente diferentes. Por lo tanto, resfrío no es lo mismo que gripe o influenza”, aseguró.

En esa misma línea, la profesional de la salud mencionó que “es difícil hacer una discriminación solo al examinar al paciente, por lo tanto, uno se apoya al panel viral respiratorio, que es un hisopado nasal que está 24 horas”.

“Tiene una relevancia muy importante el tener este diagnóstico porque tiene tratamiento antiviral, cosa que no tienen otros virus”, agregó la profesional de la salud.

La importancia de la vacuna contra la influenza

De acuerdo a la broncopulmonar de Clínica Dávila, “se ha disparado la influenza como causa de enfermedad respiratoria en las últimas semanas”.

“Estamos hablando de una enfermedad que al año mata a 500 mil personas en el mundo y que tiene además una prevención con la vacuna, la que en este momento está en campaña y es gratuita”, aseguró.

“Se quiere llegar a la población objetivo que es el 80%, pero todavía estamos lejos de eso. Entonces, tenemos que entusiasmar a la gente para que vaya y se inmunice. Si bien, tener una vacuna contra la influenza no va a significar que no le va a dar porque eso depende de los contagios que uno tenga, pero no se va a morir de la influenza, no tendrá el cuadro grave”, añadió la médica.