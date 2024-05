Nicolás Castillo no se cansa. Pasan los días tras el Clásico Universitario en el Estadio Nacional, y el ariete sigue en la polémica con los fanáticos de la Universidad de Chile, pero ahora incluso se fue contra su propio equipo.

Tras la victoria de la UC, el delantero, camino al túnel de salida de la cancha, dedicó gestos obscenos contra los fanáticos laicos, simulando una agresión sexual y luego realizando el clásico “pato Yáñez”.

Luego de aquello, justificó su actuar a través de redes sociales, por lo que vino la respuesta de “Cruzados”, quienes ofrecieron disculpas por el actuar del ariete.

Cruzados lamenta las expresiones y gestos de un jugador de nuestro plantel a la hinchada rival y ofrece las disculpas correspondientes. Estas actitudes no se condicen con los valores que debe manifestar todo representante de nuestra institución. — Universidad Católica (@Cruzados) May 19, 2024

Aquello detonó la molestia del delantero. En una publicación de la UC en su cuenta de Instagram, un hincha cuestionó: “Aguante Castillo, bro. Yo todavía no sé por qué Cruzados no hace referencia a que los jugadores fueron agredidos con proyectiles, viendo el video se nota que por poco no le llega un proyectil a Zampedri y Aravena”.

Sin temor a su propio club, el delantero le contestó: “Quién sabe por qué no lo hacen, pero sí piden perdón por un gesto”, dijo.

El show continúa: Nicolás Castillo ahora apuntó un duro dardo contra la UC

Además, en un registro, al que tuvo acceso ADN Deportes, se reportó una clara agresión por parte de uno de los reporteros gráficos que llevó Cruzados al partido, contra un funcionario de la Universidad de Chile.

Las consecuencias para la UC

Dichas acciones fueron consignadas en el informe arbitral del juez Cristián Garay. Según sus palabras, confirmó que Nicolás Castillo “fue captado por las cámaras de televisión actuando de modo ofensivo e insultante, cuando se dirigía hacia su sector de camarines, realiza gestos obscenos a la barra de Universidad de Chile ubicada en el sector norte del estadio”.

En ello, el artículo 63, inciso b.3 adelanta la posible sanción que podría recibir el delantero suplente de la UC: uno a tres partidos de suspensión por “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido”.

Pero las malas noticias para la Católica no terminan ahí. Según Garay, “al terminar el partido, dentro del terreno de juego se observa un golpe de puño de un fotógrafo a Ramón Gatica coordinador del club Universidad de Chile. El agresor fue identificado con el número 2015 de su chaleco”.