La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel se vio obligada a suspender su concierto programado para el lunes 20 de mayo en el Movistar Arena debido a un agravamiento de su estado de salud. Este no es el primer concierto que la artista ha tenido que posponer recientemente. El 15 de mayo, también en el Movistar Arena, la artista canceló su presentación tras ser diagnosticada con una influenza severa.

La productora a cargo del evento, Multimúsica, explicó a través de sus redes sociales que Ana Gabriel contrajo “un cuadro severo de influenza y por orden médica requiere reposo”. A pesar de haber seguido las indicaciones médicas, su salud no mejoró como se esperaba. “Como ya es de conocimiento público, nuestra querida artista Ana Gabriel fue diagnosticada con influenza luego de su show de la noche del 14 de mayo en Movistar Arena”, informaron en un comunicado.

La situación empeoró después de que la cantante realizara un gran esfuerzo para cumplir con sus compromisos en Mostazal, donde se presentó en el Gran Arena Monticello las noches del 17 y 18 de mayo. Desafortunadamente, el esfuerzo pasó factura, y el domingo 19 de mayo fue diagnosticada con neumonía.

Debido a esta situación, el concierto reprogramado para el 20 de mayo ha sido pospuesto nuevamente. La nueva fecha para el show en el Movistar Arena será el 7 de junio de 2024. “Reiteramos que la salud y bienestar de la artista son prioridad en estos momentos. De antemano agradecemos la paciencia y comprensión del público”, señalaron desde la productora.

En cuanto a las entradas adquiridas para el concierto del 20 de mayo, estas serán válidas para la nueva fecha en el Movistar Arena. “No será necesario realizar ningún cambio de boletos”, indicó la productora.

Para aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha o que deseen un reembolso por cualquier motivo, la productora ha establecido un proceso claro. “Las personas que por alguna razón no puedan asistir a esta nueva fecha o deseen devolver su entrada por cualquier motivo podrán hacerlo a través de www.puntoticket.com en la sección devoluciones, hasta el jueves 23 de mayo”, mencionaron en el comunicado.

¿Qué dijo la cantante mexicana al respecto?

Por su parte, la propia artista mexicana, dentro de su gravedad, quiso referirse a la suspensión de su concierto debido a su complejo estado de salud. “Con pesar les comunico que las fecha de mañana, Movistar Arena se pospuso de nuevo para el 7 de Junio y Paraguay para el 11 de Junio, Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde. Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo”, escribió Ana Gabriel en Instagram.

Mientras que, en el video subido a la misma red social, Ana Gabriel expresó: “Amigos de Santiago de Chile y Paraguay, quiero informarles, no una buena noticia. La influenza se complicó y se volvió neumonía. Y por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y medicamentos. Por lo tanto, me veo en la necesidad de posponer (...) Quizás sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas. Pero bueno, aquí estoy (...) No me suelten de la mano, por favor”.