Ignacio Tapia y los detalles de la lesión que provocaron su repentina marginación a minutos del Clásico Universitario

Santiago

Uno de los factores que marcó el desarrollo del Clásico Universitario en que la UC se impuso a la U de Chile el pasado sábado en el estadio Nacional fue lo ocurrido con Ignacio Tapia, que debió ser sacado de la oncena azul a minutos de comenzar el juego.

El defensa sufrió un tirón en la pierna izquierda durante la parte final del trabajo precompetitivo, cuestión que llevó al ingreso de David Retamal y la posterior molestia del DT Gustavo Álvarez.

“Tenemos que ser más cuidadosos con eso puertas adentro, Ignacio Tapia arrastraba una molestia desde ayer que me enteré en el momento del partido, me sorprendió y me molestó”, reconoció el entrenador de la U de Chile.

Lo cierto es que, según información de ADN Deportes, la responsabilidad la tuvo el propio exdefensa de Huachipato, quien presentó una dolencia el pasado viernes y que le habría comentado el tema muy superficialmente al cuerpo técnico del club, sin apuntar la lesión, de carácter muscular, como algo invalidante.

Sin embargo, el día del partido y durante el trabajo precompetitivo, Ignacio Tapia percibió que no estaba en condiciones. Dicha situación y la constatación posterior a través de los exámenes médicos de rigor, llevaron este lunes al DT del puntero del fútbol chileno a expresar su disconformidad al cuerpo médico, aunque todo en buenos términos, de manera frontal, pero correcta.

Ahora habrá que ver si esta situación tendrá consecuencias para el futuro deportivo inmediato del jugador. Ante las consultas de ADN Deportes, fuentes del club se limitaron a señalar que el asunto se abordará internamente y sin nuevos comentarios.