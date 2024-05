“En un estado de ira, dije cosas horribles”: Cristián Castro y su novia argentina, Mariela Sánchez, se separan de manera definitiva

Por segunda vez, Cristian Castro y Mariela Sánchez le pusieron fin a su relación. Y aparentemente, esta vez de manera definitiva. La argentina Mariela confirmó la noticia en sus redes sociales, mientras que en el programa Arriba Argentinos se revelaron los detalles que provocaron la separación.

Según la panelista del espacio televisivo del país vecino, el desencadenante de la ruptura fue una serie de audios enviados por Mariela durante una pelea. “Resulta que cuando ellos se separaron, ella estaba re enojada y ¿qué hizo? Mandó audios en caliente y dijo cosas horribles”, comentó, explicando que estos audios salieron a la luz durante un programa de chismes, lo que llevó a Cristian a escuchar las declaraciones de su pareja.

La periodista de espectáculos detalló que Cristian y Mariela se habían reconciliado, pero el cantante no estaba bien informado de los audios. “No los había escuchado y ahora, los filtraron durante un programa de chimentos… Y él escuchó los audios y le dijo: ‘¿sabés qué? Esto es irremontable’”, expuso.

En Arriba Argentinos, May Martorelli también mencionó algunas de las cosas que Mariela dijo en esos audios, incluyendo que llamó “sucio” al artista mexicano.

La trasandina confirmó el quiebre amoroso

A través de sus historias de Instagram, Mariela Sánchez escribió: “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y, en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian”.

Luego, la argentina criticó a quienes difundieron los audios. “Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”, manifestó.

Finalmente, Mariela confirmó la separación. “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible. La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea”.

Para concluir, Mariela Sánchez solicitó que la perdonaran. “Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo, a vos, Cristian”, cerró.