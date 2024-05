Con románticas fotos: Jason Momoa confirma su relación con Adria, la hija de Ricardo Arjona

Este lunes, Jason Momoa confirmó que está en una relación amorosa con Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. La noticia fue revelada por el propio actor de Aquaman, de 44 años, al compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde se le ve junto a la actriz de Hit Man, de 32 años.

La pareja se encuentra disfrutando de momentos especiales juntos, lo cual Momoa describió en su publicación: “Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura ‘con mi amor’. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, escribió Jason.

Este anuncio llega después de su aparición en la Comic Con de Basingstoke de 2024, donde se le preguntó sobre su estado sentimental. “¿Estás soltero actualmente?”, le cuestionaron, a lo que el actor respondió: “Estoy mucho en una relación”. Al ser interrogado sobre la identidad de su pareja, Aquaman insinuó: “Lo descubrirán muy pronto. He estado en una relación por un tiempo”.

Adria Arjona, actriz puertorriqueña-estadounidense de ascendencia guatemalteca, ha ganado reconocimiento por sus papeles en varias películas recientes como Pacific Rim Uprising, Life of the Party, 6 Underground y Morbius. Además, protagonizó la serie Emerald City (2017) en el papel de Dorothy.

Jason Momoa y Adroa Arjona trabajaron juntos en Sweet Girl (2021), lo que les permitió conocerse. Sin embargo, el romance entre ellos surgió hace relativamente poco tiempo. Según fuentes cercanas a Jason, citadas por JustJared, “se han estado viendo por un tiempo y son muy felices juntos”.

Las fotos de la pareja

