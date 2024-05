“Te me caíste”: Roberto Cox saca ronchas entre los ‘facilines’ con irónicos mensajes por conflicto con Naya Fácil

El periodista Roberto Cox está en el centro de la polémica por criticar el actuar de la querida influencer Naya Fácil, quien por estos días fue víctima de un grave asalto junto a su pololo. Y es que la blonda, tras escapar de los delincuentes y sin saber de su novio, comenzó a transmitir en vivo en sus redes sociales para pedir auxilio.

En su participación como panelista en el matinal Contigo en la Mañana, Cox comentó sobre este hecho, donde hizo duros cuestionamientos contra Naya: “¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté pérdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito”, criticó.

Los dichos de comunicador llegaron a oídos de la influencer y su réplica no se hizo esperar. Durante la noche de este miércoles, la actual reina de Viña hizo sus descargos a través de sus historias de Instagram, etiquetando a Cox sin problemas.

“Roberto Cox, eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron, no los cuestionaste, pero claro, como soy Naya Fácil, no puedo hacerlo. Pero a los otros que se han grabado no los criticas, ¿o eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor?”, lanzó.

Tras esto, los seguidores más fieles de Naya fueron en masa a defenderla y llenaron la última publicación de Cox con críticas, advertencias y recetas, bautizándolo así como el nuevo enemigo público o el “funado del mes”.

Y eso no fue todo, porque el periodista no se hizo mayor drama y les envió un irónico mensaje a los “facilines”, lo que generó aún más indignación.

“Gracias Facilines por hacer este sueño realidad. Superamos las 100 mil reproducciones con el video. ¡Seguimos creciendo”, escribió el rostro de CHV.

Una provocadora respuesta que generó todo tipo de comentarios. “Que payaso”, “Te tiraste”, “Dijiste la verdad nomás, lo que muchas pensamos”, “Te me caíste”, “Que triste que te rías y no puedas ser humilde y pedir disculpas!” y “yo vine a defenderte, no quiero q olviden a Kaminski” fueron solo algunas de las más de mil respuestas que recibió.