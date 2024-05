Este sábado por la tarde, el partido más importante de la jornada 13 del Campeonato Nacional 2024 se disputará en el Estadio Nacional. Universidad de Chile y Universidad Católica le darán vida a un nuevo Clásico Universitario.

Uno que sabe de dichos duelos es Mario Lepe. El histórico capitán y referente de los “cruzados” conversó con ADN Deportes y adelantó lo que será el duelo entre las universidades en Ñuñoa.

“Los clásicos son lindos, son ricos para jugar, los jugadores están esperando partidos así, más si el estadio está lleno, volver a ver estadios llenos es maravilloso, creo que debería ser así cada uno de los jugadores”, partió diciendo.

Agregó que “la Católica ha ido mejorando, hemos logrado puntos, poco a poco. Le ha costado entrar en la dinámica que quiere el técnico, pero eso hacen que estén con más confianza, con más deseos y energía”, dijo.

Mientras que del rival aseguró que “la U, sin ser un gran equipo, es un equipo ordenado, un equipo que sabe lo que tiene que hacer, muy simple, entonces va a ser un partido atractivo, como todos los clásicos, ojalá que la Católica gane”, sostuvo.

Insistió en que “todavía no se plasma bien lo que quiere el técnico, falta todavía, llegar a un club donde ya están los jugadores, donde no puede hacer muchos cambios, venían con un estado ánimo bastante bajo, entonces hace un trabajo en esas condiciones, es difícil”, comentó el adiestrador.

Mario Lepe y su libro junto a Cristian Arcos

Otra de las novedades que presentó el ex volante de la UC, es la promoción de su libro “Capitán: La Historia de Mario Lepe”, escrito por el Tenor de ADN Deportes, Cristian Arcos.

“Es algo nuevo en lo que generalmente hago, para mí es un orgullo poder plasmar ahí mis pensamientos y mi historia para que otros chicos lo lean y encuentren que no está tan lejos poder ser titular y un jugador profesional”, sostuvo.

Sobre lo mismo, y cómo lo ven los hinchas, Lepe aseguró que “el cariño de la gente lo recibo siempre, aún más cunado estoy en el estadio, pero en la calle o cuando me encuentro con gente, me saluda, me da sus respetos, me parece extraordinario, me siento contento, alegre y muy orgulloso de lo que hice”, complementó.

Radio ADN te invita a participar en el concurso de 15 libros, “Capitán: La Historia de Mario Lepe”, obra del ‘Tenor Escritor’, Cristian Arcos. ¿Cómo participar del concurso? Solo debes ingresar tus datos en el formulario que aparece más abajo.

El viernes 31 de mayo, en el programa de ‘Los Tenores’, a las 14:00 horas, se darán a conocer los ganadores.