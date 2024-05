Madre de estudiante de Gendarmería fallecida: “Fue enviada a reposo y luego aislada en una pieza húmeda y helada”

Ignacia Albornoz, una estudiante de la Escuela de Formación Penitenciaria Gendarme Alex Villagrán Pañinao (Esforpen), falleció a causa de una neumonía derivada de un resfriado, desatando críticas hacia las condiciones en la escuela y el tratamiento dado a los alumnos enfermos.

La madre de la joven, Yessica, expresó su preocupación por las circunstancias que rodearon la enfermedad y muerte de su hija. La mujer señaló que la estudiante fue obligada a retomar sus actividades habituales demasiado pronto después de enfermarse, a pesar de que seguía sintiéndose mal.

En esa línea, la madre de la joven fallecida lamentó las condiciones en las que fue aislada su hija en la escuela, describiendo una habitación “húmeda, helada” donde Ignacia se quejaba de frío.

“Mi hija, después de un cuadro de influenza, volvió a la escuela con las mismas condiciones porque igual estaba enferma. El día martes tuvo que volver porque en la noche no podía dormir bien, tenía dolor en el pecho, lloraba. Fue enviada a reposo y luego aislada en una pieza húmeda y helada. Mientras no la fueron a buscar, no podía retirarse, no había otra opción, no podía tampoco salir ella”, relató Yessica.

La mujer también expresó su angustia por la espera de respuestas sobre las circunstancias exactas de la muerte de su hija y pidió más atención y cuidado para los estudiantes de la escuela penitenciaria: “Estoy desesperada, ya son muchos días de espera, de sufrimiento, de llorar, que lo único que quiero es que esta vez se haya terminado. Sus compañeros exigen justicia por todos nosotros que estamos sufriendo.”

La madre de Ignacia, también mencionó las dificultades económicas de las familias para costear medicamentos: “Hay muchos alumnos que no tienen los recursos para pagar los medicamentos muy caros que les piden. Uno cuando manda un hijo, postula a la escuela de Gendarmería, tienes que pensar que ellos le piden un montón de exámenes, que más o menos sacando la cuenta puede ser 500, 600 mil pesos, dependiendo de los recursos donde uno lo haga”.