Estudiante de Gendarmería muere tras neumonía: la habrían obligado a trotar de madrugada

Ignacia Albornoz Insulza, estudiante de la Escuela de Formación Penitenciaria gendarme Alex Villagran Pañinao (Esforpen), murió producto de un resfriado que derivó en neumonía. El hecho se conoció el pasado domingo, pero los antecedentes que ha salido a la luz por este hecho han apuntado a que había pasado al menos una semana desde que ella informada de los primeros síntomas. Pese a ello, los oficiales a cargo la habrían obligado a salir a trotar junto a sus compañeros a las 05:50 horas del pasado martes 7 de mayo.

Luego del trote fue que empeoró. Ante esto, sus superiores la enviaron a su hogar a guardar reposo el miércoles 8. Finalmente, murió producto de un paro cardiorrespiratorio ocurrido tras la neumonía.

El teniente coronel Mario Benítez, de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, precisó a ADN que como organización se encuentran recabando información. No obstante ello, “lamentamos de que haya ocurrido este desenlace, no es lo que esperamos para nuestro alumnado”.

Sobre las condiciones en las que se encuentran los estudiantes, planteó: “No es menor ver cuáles son las condiciones de nuestro alumnado, ver en las que están”.

“Hay condiciones de infraestructura que son bastante precarias, no se invierte realmente en el personal. Esto no es algo de esta administración, no podemos culparla de estas condiciones porque esto se arrastra hace décadas: las malas condiciones laborales, de habitabilidad, prácticamente no existen viviendas para que el personal pueda cumplir sus labores, sobre todo ahora donde la seguridad es un punto muy importante para nuestro personal. De eso no está ajena la escuela de Gendarmerías”, complementó luego.

El llamado hacia el final del diálogo fue a invertir en la formación de Gendarmes.

El hecho tiene como contexto el fatal ejercicio militar en Putre, que cobró la vida del soldado conscripto Franco Vargas.