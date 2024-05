Este es el secreto que recomienda Bill Gates para tener una buena memoria a cualquier edad

Seguramente la carrera del magnate empresarial y cofundador de Microsoft Bill Gates tiene más de algún secreto para el éxito. Eso sí, a sus 68 años de edad ya reveló uno de los principales.

Resulta ser que el hombre que ha amasado una fortuna considerable tras convertirse en un pionero del ámbito tecnológico pareciera poseer una memoria privilegiada para su edad, pese a la creencia de que con el pasar del tiempo esta facultad humana se va desgastando.

“A veces la gente ha sugerido que tengo ‘memoria fotográfica’, especialmente cuando hablo de temas que me interesan, como ciencia y negocios”, planteó en su blog oficial GatesNotes.

Y precisamente en esa web recomendó las técnicas de memorización desde el libro “Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything”, el que precisamente explora el ámbito y los métodos para no olvidar las cosas.

Cuál es el secreto que recomienda Bill Gates para tener buena memoria

Alejado de la idea de que se trate simplemente de un don que viene en los genes, el exlíder de la firma de software plante usar “el palacio de la memoria” o “método de loci”.

Dicha técnica consiste en crear espacios en la mente -como si fuera una casa- donde cada habitación se vincula con información que se quiere recordar por un largo periodo.

Así se aprovecha la capacidad del cerebro para recordar lo visual y espacial. Y, en simple, significa asociar información que puede ser compleja a imágenes concretas en un contexto más familiar.

Lo anterior tendría sus orígenes en la antigua Grecia y basada en otro hecho: un poeta griego logró memorizar los nombres de personas a las que se les perdió el rastro en un derrumbe tan solo visualizando las habitaciones donde se les vio por última vez.

“Desarrollar la capacidad de razonar y la capacidad de retener información van de la mano”, planteó el empresario.