Cómo es la regla del 50/30/20 para ordenar tu dinero (y que supuestamente es usada por Bill Gates y Mark Zuckerberg)

Entre los diferentes consejos que circulan para ordenarse económicamente existe una popular regla conocida como 50/30/20.

Y es que la misma se ha vinculado a figuras como Bill Gates y Mark Zuckerberg aludiendo a que podría ser una de las claves para sus finanzas ordenadas.

Ahora, independiente si la norma es ocupada o no por el exdirector de Microsoft o el actual líder de Meta, a continuación puedes revisar de qué trata la estrategia y cómo podría ser utilizada por cualquier persona.

¿Qué es y cómo funciona la regla 50/30/20?

Conocida como regla 50/20/30 se trata de un consejo que plantea dividir los ingresos del sueldo que se recibe en tres categorías distintas y con el objetivo de gestionar de mejor manera el dinero.

Si se aplica se tiene que emplear un 50% exclusivamente para las necesidades del mes, un 30% para los deseos y el 20% del monto neto para ahorros y para el pago de la deudas pendientes.

En la división más grande aparecen aspectos como el pago del arriendo o de servicios como el agua, el gas o la luz. Mientras, en la segunda se sitúan gastos que aportan a la satisfacción personal pero que no son esenciales.

Según explica la revista Time, tomar un 80% del salario para los dos puntos permitiría quedar con una cantidad para imprevistos y necesidades futuras. Claro que el movimiento también supone convertir el guardar dinero en un hábito y “reducir la carga de deuda”.

“Aumentar sus ahorros significa que tendrá menos estrés y más libertad para perseguir sus objetivos”, plantea el medio.

La idea es que, junto a la regla, se planee un presupuesto detallado que permita el seguimiento equilibrado de los gastos.

Acorde Forbes, la norma fue explorada originalmente en el libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan de la profesora y senadora estadounidense Elizabeth Warren.