“Después les cuento...”: Coté López sufre complicado malestar que la obliga a ir a urgencias

Coté López compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales un complejo episodio de salud que vivió recientemente. La empresaria explicó que, tras sentirse mal, decidió acudir a un recinto médico acompañada de su madre. En un mensaje publicado en sus redes, la influencer informó a sus seguidores sobre su situación y los pasos que seguiría en relación con su malestar.

En sus propias palabras, Coté López compartió que “mi mamá que me acompañó me dijo que tenía gastritis crónica. Me enviaron a realizar una biopsia, aún no hablo con el doctor ni nada, después les cuento”. Este mensaje generó preocupación entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a sus actualizaciones posteriores sobre su estado de salud.

Al día siguiente, la influencer compartió historias en las que mostraba que su malestar persistía y publicó una imagen desde la camilla del hospital. Con un toque de humor, expresó: “Ya Dios, ya, entendí que soy una guerrera, no le elijas de nuevo para el próximo año, ¿ya?”. Estos mensajes mantenían a sus seguidores al tanto de su situación mientras enfrentaba las pruebas médicas.

El diagnóstico médico

Coté López reveló que el diagnóstico médico indicaba la presencia de cálculos, lo que explicaba su malestar. Comentó: “En urgencias ahora, parece que los cálculos volvieron a hacer su aparición”. La influencer continuó compartiendo detalles de su experiencia en el hospital, manteniendo informados a sus seguidores sobre cada paso de su proceso médico.

En una actualización posterior, Coté López sorprendió a sus seguidores al comunicar que ya se encontraba en casa recuperándose después de recibir el alta médica. Con alivio, expresó: “Me dieron el alta mi gente”. Además, compartió detalles que habían generado preocupación, mencionando que inicialmente se asustó al notar sangre en su orina, recordando la experiencia de su abuela con cáncer de vejiga.

Finalmente, Coté López agradeció a sus seguidores por el apoyo y expresó su alivio al confirmar que su situación no estaba relacionada con el cáncer.

