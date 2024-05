Matías Soto clasifica a su primera final del año a nivel ITF

Santiago

Matías Soto sigue aprovechando sus progresos a nivel tenístico y este sábado avanzó a la final del torneo M25 de Trelew, en Argentina, campeonato en cancha dura bajo techo.

Quien en cuartos de final había eliminado a otro compatriota, Daniel Núñez, enfrentó al brasileño Mateo Barreiros, 739 del ranking ATP, al que se impuso con solvencia: en apenas 55 minutos, lo derrotó por 6/2 y 6/0.

“Venía jugando bien hace tiempo, pero este es de los mejores que he jugado este año. Estaba muy clarito con la táctica, no paré y estuve impecable. Salió todo muy bien. Me sentí cómodo con todo. Vine acá porque sabía que me podía ir bien”, comentó un feliz Matías Soto en diálogo con DeporTV tras el encuentro.

El oriundo de Copiapó, 422 del mundo, buscará este domingo su primer título del año, considerando que ya perdió meses atrás la final del Challenger de San Luis de Potosí. Su rival saldrá del choque entre el japonés Kaichi Uchida (566° ATP) y el argentino Tomás Farjat (635°). De todas formas, el nacional ya festeja, considerando que, con estos resultados, ingresará al top 400 del escalafón planetario.