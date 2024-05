Irene Valarezo, primera mujer con parálisis cerebral en hacer velocidad adaptada: “Me decían que no podía porque me podía caer y terminé corriendo”

Santiago

En la edición de este fin de semana en Mujeres al Deporte, Macarena Miranda tuvo una especial invitada: Irene Valarezo, activista ecuatoriana por los derechos de las personas con discapacidad.

“Fui prematura y no tuve atención rápida de los médicos, lo que provocó una lesión en mi cerebro y que afectó, en mi caso, solo el ámbito motor. Desde temprana edad estuve involucrada en procesos de rehabilitación. Eso fue mi vida hasta la adolescencia. Siempre estuve involucrada en el tema educativo, me pude incluir en el sistema formal. Me ayudó para forjar mi carácter y defenderme tanto en el colegio como en la universidad. Ya cuando descubrí el deporte, nadie me sacó”, explicó quien, con 32 años, es todo un ejemplo.

Esto considerando que es la primera mujer con parálisis cerebral en practicar velocidad adaptada, conocida más específicamente como frame running. “Es correr con un triciclo. Se piensa que es ciclismo, pero el triciclo es un instrumento de soporte para equilibrar mis movimientos, impulsarme y correr”, explica Irene Valarezo, destacando cómo esta actividad le permitió crecer como persona.

“Me decían que no podía correr porque me podía caer y terminé corriendo. En la pandemia llegó el punto de quiebre para hacer de este pasatiempo algo más formal. Fui buscando alternativas hasta que llegué a la Federación Ecuatoriana de deportes para personas con discapacidad física y logré hacerlo de manera profesional”, explicó.

“Lo que más me ayudó a rebelarme fue el carácter, siempre critico lo que me dicen. Incomodar es el verbo que tengo diariamente. Te dan un diagnóstico que parece una sentencia, pero no sella el destino. Hasta cierto punto, yo ya no quería ser lo que venía siendo desde niña. Hay mucho avance en la rehabilitación para lograr el desarrollo motor, ¿pero qué pasa cuando llegas a la vida adulta? Nos quedamos ahí. Me decían que hiciera deporte, pero no cómo, cuando y con quién”, remarcó quien hoy, además de deportista, es politóloga y experta en relaciones internacionales.

En ese contexto es que visitó nuestro país para participar de la conferencia de Zero Proyect, donde se destacaron las mejores prácticas e innovaciones mundiales que promueven la integración en la sociedad de personas con discapacidad.

“Encontré la teoría crítica de las relaciones internacionales y eso me dio impulso para criticar el sistema en que estábamos. Recibí una clase de derechos humanos en la que no me explicaron nada de los derechos de las personas con discapacidad. No son privilegios, sino que son derechos. Nadie quería dirigir mi tesis, un profesor de literatura me dijo que leyera a Foucault, que me enseñó a empoderarme y apropiarme de mi identidad como persona con discapacidad (...) El reto más grande es entender que la accesibilidad es la base de todo, participar sin tener que preocuparnos por cómo ir al baño o ingresar al lugar donde te están invitando”, concluyó Irene Valarezo en diálogo con Mujeres al Deporte.