¿Quién es John Bowe?: el ex de Mane Swett que se quedó con la custodia de su hijo en Estados Unidos

En esta última jornada, se dio a conocer el duro revés que sufrió la actriz nacional, Mane Swett, luego de que el Tribunal de Nueva York determinara por rechazar su petición para volver a Chile con su hijo de 11 años, quien vive con su padre en el país norteamericano desde finales del 2022.

Concretamente, la actriz de teleseries viajó a Estados Unidos para enfrentar el juicio con su exmarido, John Bowe, quien no habría permitido que el menor regresara con su madre luego del viaje que el niño realizó a EE. UU.

No obstante, tras el juicio efectuado en Nueva York, en donde el menor entregó su testimonio, la justicia norteamericana determinó que Mane Swett perdió la custodia de su hijo. Por lo tanto, no podrá regresar a Chile con él.

Ante ello, es que surgen las interrogantes sobre quién es John Bowe, el progenitor del hijo de Swett que se quedará con el menor en Estados Unidos.

¿Quién es John Bowe?

En detalle, John Bowe es un escritor nacido en Minnesota, Estados Unidos, de actualmente 60 años de edad. Además, sería un experto en oratoria en aquel país norteamericano.

De acuerdo al sitio web del propio escritor, entre sus colaboraciones destacan publicaciones en reconocidos medios de comunicación estadounidense. Algunas de ellas han sido en The New Yorker, The New York Times Magazine y GQ. En esa línea, es autor galardonado del título “I Have Something to Say” (Random House, agosto de 2020).

Además, en su biografía resalta que ha trabajado con estudiantes, líderes empresariales y de caridad, además de empresarios y ejecutivos de todo el mundo.

Por otro lado, en su página web da a conocer distintos “tips” para que las personas apliquen en su día a día al momento de hablar en público.