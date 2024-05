Comienza juicio contra único imputado por crimen de suboficial mayor de Carabineros, Carlos Retamal

Este viernes, en el Tribunal de San Antonio comenzó el juicio oral contra Jeremy Rodríguez Carvallo, el único imputado por el crimen del suboficial mayor de Carabineros, Carlos Retamal. Hecho ocurrido el 9 de octubre del 2022.

El imputado enfrenta cargos por lesiones graves, dar muerte a un carabinero de servicio, ocultamiento de patente y receptación. La Fiscalía y los querellantes solicitan el presidio perpetuo calificado contra Rodríguez Carvallo.

De esta forma lo detalló el fiscal Osvaldo Ossandón, quien además entregó detalles de las pruebas que serán presentadas en el juicio. “Efectivamente, es un caso emblemático en la Fiscalía de San Antonio, en el cual se ha tomado el resguardo de obtener pruebas de diversa naturaleza”, indicó.

El imputado, en medio de esta jornada de juicio, entregó su versión de lo ocurrido, señalando que no fue él quien lanzó el objeto al policía. Rodríguez sostiene que el copiloto –con quien escapó en el auto– es el responsable y que lo habría amenazado si decía la verdad.

“Yo le digo que no la tirara, pero el se da vuelta y toma un objeto contundente y lo lanza por al frente de mi cara. Yo le dije que no tirara el fierro porque el auto tenía problemas mecánicos. Él lo lanzó igual y me dijo que me quedara callado, si no me podía pasar algo a mí o mi familia”, manifestó.

Finalmente, cabe mencionar que para poder ser presentadas todas las pruebas y escuchar todos los testimonios, el Tribunal de San Antonio estima 12 días hábiles de juicio oral hasta entregar el veredicto final.