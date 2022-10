Durante la jornada de este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización de los cuatro detenidos por participar de carreras clandestinas en el sector de Malvilla, en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, que terminó con el sargento segundo Carlos Retamal herido de gravedad y hospitalizado en riesgo vital en el hospital Dipreca de Carabineros.

En el proceso judicial se conocieron más antecedentes de lo ocurrido: la detención de los imputados ocurrió pasadas las 22:00, con tres de ellos aprehendidos en El Tabo y el cuarto, en San Antonio. Según se detalló en la misma audiencia, cuando Retamal y otro policía llegan en motocicletas hasta donde se estaban realizando las carreras, los participantes y asistentes escapan. En la huída, desde un vehículo se lanza un objeto contundente, el que hiere de gravedad al sargento segundo.

La audiencia se realizó en el Tribunal Oral de San Antonio, y el delito imputado fue el de participar da carreras clandestinas, dada la entrada en vigencia de la ley que tipifica este delito en particular. Además, se agregó abandonar y no dar aviso a las autoridades por la lesión del policía.

Registros audiovisuales de la jornada permitieron la detención de los sujetos.

El fiscal Osvaldo Ossandón relató: “Inició una investigación, bien dándose cuenta al fiscal de turno, respecto a la identidad de las personas involucradas, recavándose diversas imágenes audiovisuales respecto de los vehículos que estaban participando de dichas carreras clandestinas, procediéndose a la detención por un caso de flagrancia. Pudo haber sido individualizado en un registro audiovisual respecto a la participación del delito de carreras clandestinas con resultado de lesiones graves y darnos cuenta de la víctima lesionada”.

De esta forma, ninguno de los imputados tendría relación directa con la agresión a Retamal. De ello contó también la magistrado María Carolina Arriagada: “El fiscal ha indicado, para solicitar la medida cautelar, se basa en la calificación jurídica a la fecha, teniendo presente los hechos, los imputados no son quienes causan las agresiones al policía, sino que es otro sujeto que aún no está identificado. El tribunal, entonces, va a imponer la medida cautelar del artículo 155 letra C del Código Procesal Penal: esto es, firma mensual. Atendidos ya todos los antecedentes, reconociendo que la pena es la misma que ha solicitado el Ministerio Público”.

La pena consideró que ninguno tenía antecedentes penales. La abogada defensora, en tanto, no se opuso a la medida. Por lo pronto, tanto la policía uniformada como la policía civil continúan las indagatorias para dar con el responsable del hecho.