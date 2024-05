Por cobros erróneos en sus boletas: SEC multa con más de $2.300 millones a empresas CGE y ENEL

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) impuso multas significativas a las empresas CGE y Enel, por incumplimientos en los procesos de facturación que derivaron en cobros erróneos en las boletas de consumo eléctrico.

De acuerdo a lo informado por el organismo en un comunicado, la sanción total asciende a más de 2.300 millones de pesos, repartidos entre ambas compañías.

En esa línea, se detalló que la SEC investigó denuncias de consumidores que reportaron discrepancias entre los consumos reales de energía y los montos cobrados en las boletas. Estas alertas llevaron a la superintendencia a fiscalizar de manera detallada los procesos de facturación de ambas empresas.

Las multas

En el caso de CGE, se encontró que la compañía afectó a 12.731 clientes con cobros no ajustados a la normativa vigente. La empresa no informó debidamente a la SEC sobre los cobros adicionales por Consumos No Registrados (CNR), ni proporcionó pruebas suficientes que justificaran dichos cobros.

Por estos incumplimientos, la empresa de electricidad fue multada con 30.000 UTM, equivalentes a 1.963 millones 290 mil pesos.

Por su parte, la investigación sobre Enel reveló que 7.252 clientes fueron afectados por cobros indebidos durante 12 meses, excediendo el límite permitido por ley. La compañía admitió problemas de facturación que derivaron en la aplicación errónea de CNR.

Ante esta situación, la SEC impuso una multa de 6.000 UTM a Enel, equivalente a $392 millones 658 mil pesos.

En tanto, se destacó que Enel ya ha reembolsado los montos cobrados indebidamente a sus clientes, mientras que CGE está en proceso de realizar las devoluciones correspondientes.

Finalmente, desde el organismo fiscalizador hicieron un llamado a seguir la cuenta oficial de la SEC en redes sociales, donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos, además de apoyo para realizar denuncias ante irregularidades.