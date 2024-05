FNE acusa a empresas Indura y Linde por colusión de gases industriales y medicinales durante la pandemia

Este lunes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció que presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Indura S.A y Linde Gas Chile - y tres de sus ejecutivos- ante una posible colusión en el mercado de gases industriales y medicinales (oxígeno, hidrogeno, nitrógeno, entre otros).

La FNE sostiene que al menos entre noviembre de 2019 y enero de 2021, ambas compañías acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado, estableciendo un pacto de no competir entre sí y que cada una mantuviera los clientes que ya abastecían. De esta forma, buscaban aumentar sus precios y su rentabilidad.

Según denuncian, este hecho afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros.

En concreto, el requerimiento de la FNE da cuenta de que en el origen y en la implementación de este acuerdo intervinieron directamente el gerente general de Indura, Marcelo Torres, y desde Linde, su exgerente general, Sergio Novelli, y otro ejecutivo del equipo de ventas, David Lori.

Multas por más de US$ 30 millones

Frente a este hecho, la fiscalía pidió al TDLC aplicar multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales, que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su gerente general.

En cuanto a Linde y sus dos ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC “que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada”, informaron.

En esa línea, desde la FNE pidieron al tribunal que “declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos respecto de los exejecutivos de Linde cubiertos por dicho programa”, sostuvieron.

Por su parte, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, expuso que “los productos afectados por esta colusión son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y la salud de las personas. Este es un caso muy importante para la FNE, en el que instamos a que se impongan sanciones ejemplarizadoras”.

Cartel el pleno funcionamiento

“Hace casi 20 años la FNE acusó un cartel en este mismo mercado, pero las empresas fueron absueltas porque no había prueba directa del acuerdo. Luego, se nos facultó para interceptar comunicaciones, acceder a registros telefónicos, realizar allanamientos e incautaciones y administrar el programa de delación compensada”, agregó.

En tanto, el fiscal concluyó que “hoy la FNE puede afirmar con satisfacción que desbarató un cartel en pleno funcionamiento, utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador”.