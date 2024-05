Como la “Reina del Completo” fue bautizada una mujer, que en las últimas horas se volvió tendencia luego de que, a través de un video, se viera como esta ataca a un hombre con un completo.

En el registro audiovisual, la protagonista de esta historia explicó su actuar, apuntando a una mala actitud del hombre con los trabajadores del recinto ubicado en Viña del Mar.

Mujer ataca con completo a hombre tras malos tratos a garzones

En detalle, el hecho ocurrió en el reconocido local viñamarino Cevasco, donde tanto la mujer como el hombre “agredido” se encontraban compartiendo, aunque en mesas separadas.

De un momento a otro, se ve como la mujer se levanta de su asiento, y sin motivos aparentes, le lanza este producto al hombre. No obstante, y conforme avanza el mismo registro, la joven da su explicación sobre el porqué de su reacción.

“¡Tú eres el falta de respeto! ¡Has estado todo el rato hueveando a los garzones y a toda la gente!”, señaló la mujer, ante la negativa del sujeto, quien no podía creer lo sucedido.

“Cuando empezó a insultarme...”

La joven, identificada como Magdalena Sofía, entregó mayores detalles de lo sucedido en conversación con Valparaíso Informa. “Trató mal al garzón todo el rato, se le dijo de buena manera que dejara de pegarse el show y empezó a tratarme mal a mí porque le pedí que se callara”, dijo.

“Cuando empezó a insultarme, me paré y le tiré el completo”, aseveró, revelando además que el sujeto en cuestión “me amenazó de que me iba a pegar”.