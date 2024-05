“Esperamos que no tenga problemas”: en Coquimbo Unido confían en que Luciano Cabral pueda jugar Copa América por Chile

Santiago

El hecho que a Luciano Cabral no le hayan aceptado la Visa Waiver de cara a la opción de que pueda ser incluido entre los 23 jugadores que defenderán a Chile en la Copa América que se disputará en Estados Unidos despertó inquietud entre los fanáticos.

Todo considerando que su situación legal, en libertad condicional tras haber cumplido cinco años de cárcel por ser el coautor de un homicidio en Argentina, no calza con las exigencias norteamericanas, que no dejan entrar a su territorio a excondenados.

En Coquimbo Unido son conscientes de la situación que atraviesa Luciano Cabral de cara a las chances que tiene de jugar Copa América. “Cuando nos comunicaron que Cabral estaba en la prenómina, llegamos a temas como la situación que arrastra. Sabemos que en Chile podemos postular a la Visa Waiver, pero te pregunta si tienes antecedentes penales. Como tiene un tema puntual, podía significar que no se la dieran inmediatamente, sino que tuviera que hacer un segundo trámite. Es lo que podía pasar, según lo que conversamos con la ANFP”, comentó el gerente general de los “piratas”, Pablo Ramírez, que pone “paños fríos” ante el hecho que no le hayan concedido la Visa Waiver a Luciano Cabral.

“Desde el punto de vista del club, no hay nada extraño. En campeonatos internacionales ha habido este tipo de problemas y no hay inconvenientes. Esperamos que no tenga problemas para participar de la Copa América”, remarcó el dirigente del elenco nortino.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, aunque está la chance de que Luciano Cabral puede postular a la visa B1 para turistas, la inflexibilidad de las autoridades de Estados Unidos mantiene en suspenso las opciones del volante de 29 años. De hecho, en la ANFP hicieron el chequeo de las visas para los 55 pre nominados y solo no han tenido respuesta oficial norteamericana por el jugador de Coquimbo Unido, por lo que se hacen a la idea de que no tenga la aceptación para viajar.