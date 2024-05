Ryann Torrero, la portera menos batida del fútbol chileno, aspira a volver a La Roja Femenina: “Espero algún día tener otra chance”

Santiago

Durante una actividad publicitaria en la que participó Carles Puyol, en ADN Deportes también tuvimos la posibilidad de conversar con otra de las protagonistas de aquel partido amistoso, la portera Ryann Torrero.

En dicha instancia, la “1″ de Colo Colo valoró la goleada del sábado ante la UC, resultado que las tiene como líderes del Campeonato Nacional Femenino 2024, con 19 puntos tras siete fechas en las cuales no han perdido.

“Estamos felices por ganar cualquier clásico, más en casa y con nuestra gente. Obviamente, siempre hay cosas para mejorar, partidos a fin de año muy difíciles como la Copa Libertadores, pero ya nos vamos a mover para trabajar más en las cosas que Tati (Tatiele Silva, la DT de las “albas”) quiere, pero estamos súper felices por el resultado”, dijo Ryann Torrero, que además solo ha recibido un gol en lo que va del año.

“Estoy feliz por mantener mi arco en cero, es un trabajo de equipo. Ojalá pueda continuar con eso. Es difícil que siga así por todo el año, hay otras jugadoras que son buenísimas y es difícil jugar contra ellas, pero por ahora estoy bien y ojalá seguir así”, recalcó la jugadora de 33 años.

Ryann Torrero y su ausencia de La Roja Femenina

En la charla con ADN Deportes, la portera de padre norteamericano y madre chilena no ocultó su interés por regresar a la selección nacional. “Obvio, siempre es un orgullo representar a mi país, la mitad de mi familia. Ya viví en Chile cinco o seis años y ahora un año acá, ya me integré más que antes. Quiero ponerme la camiseta de Chile, representarla en torneos grandes, pero no es mi decisión y solo puedo controlar las cosas que puedo controlar, como responder en partidos difíciles. Espero algún día tener otra chance”, dijo, lamentando el hecho de no ser parte de las nóminas de Luis Mena.

“Fue mi profe en Colo Colo, pero todavía no he hablado con él. Creo que está concentrado en la selección, pero sé que está atento a lo que pasa en el campeonato. Del 2018 hasta el año pasado estuve en la selección. Mena cambió muchas jugadoras y salí de la selección, no he tenido la opción de volver, pero espero tener otra oportunidad”, remarcó, valorando el presente de su excompañera de selección, Christiane Endler.

“Es parte de una generación de mujeres que cambió mucho la profesionalización del fútbol femenino chileno, lo popularizó. Tuvo mucho impacto y ahora tiene otra final de Champions League, que es un sueño para cualquier jugadora”, concluyó Ryann Torrero.