Met Gala 2024: dónde ver en vivo desde Chile y a qué hora comienza el evento

La gala del Museo Metropolitano de Arte (MET) es uno de los eventos de moda más esperados de todos los años en donde artistas, famosos y celebridades de toda índole se hacen presentes.

En concreto, este lunes 6 de mayo se llevará a cabo la fiesta benéfica en Nueva York, Estados Unidos, cuya temática este 2024 estará inspirada en “El Jardín del Tiempo”, de la novela del escritor británico J.G Ballard. Por ende, se esperan vestuarios coloridos y diversos estampados con flores en los vestuarios de los invitados.

Para la Met Gala en su versión 2024, los anfitriones estarán encabezados por Zendaya, Jennifer López, Chris Hemsworth y Bad Bunny, además de la editora de la revista Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour.

Las estrellas más esperadas para la Met Gala 2024

En total, se esperan cerca de 600 celebridades e invitados especiales de toda índole para participar de la prestigiosa alfombra roja neoyorquina.

Si bien la lista oficial de invitados a la Met Gala no se sabe con claridad hasta el último momento, hay algunas estrellas que se espera que estén presentes. Entre ellos, hay celebridades como Anne Hathaway, Rihanna, Kendall Jenner, Kim Kardashian y muchas otras estrellas de las que no se sabrá si asistirán o no hasta el último minuto.

¿A qué hora es la Met Gala 2024?

La gala del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, se llevará a cabo este lunes 6 de mayo a partir de las 18:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo la Met Gala 2024?

La Met Gala 2024 se podrá seguir en vivo desde Chile y Latinoamérica mediante la transmisión del canal E! Entertainment.

Además, la lujosa alfombra roja se podrá visualizar mediante las distintas plataformas de Vogue como, por ejemplo, en sus cuentas de Instagram, YouTube, TikTok y su sitio web oficial.