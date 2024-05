Más viajeros quieren experimentar la historia de barrios citadinos, los hitos monárquicos y la arqueoastronomía

En una nueva entrega de ADN Viajero liderado por el periodista en viaje y host profesional, Leo Meyer, siempre acompañado de Fer Uribe y Carlos Scheuch, conversaron con el Socio fundador de La Vuelta, e Ingeniero y especialista en Turismo, Sebastián Calderón, acompañado por dos de sus Guías de Turismo que además son Doctores en Historia: Leonor Riesco y José Manuel Cerda. Los tres compartieron sus experiencias y cómo se preparan los viajes de una manera estratégica para que el viajero se quede con una enseñanza del lugar que visitó.

Con más de trece años de experiencia en el rubro del turismo, Sebastián Calderón, creador de La Vuelta comentó que la pandemia movió harto a todos los que trabajan en turismo, esto generó harto tiempo para pensar, analizar, y es ahí, que en medio de conversaciones con su hermano empezó a tomar forma este proyecto que adoptó el nombre de esas múltiples iteraciones hasta encontrar el modelo de negocio y experiencia ideal: La Vuelta.

“El emprendimiento parte en pandemia y con toda la fe, saltamos ya hace tres años con el gran objetivo de entregar una experiencia inmersiva a nuestros clientes: los viajes pueden ser muchos y se resumen en fotografías y objetos pero lo que también cuenta es el aprendizaje obtenido en cada viaje. Pensando en ello es que le dimos varias vueltas a la empresa que queríamos crear hasta lograr un modelo que se ejecuta de una manera súper estratégica”, cuenta Sebastián.

¿Nos dan un ejemplo del tipo de experiencia que desarrollan?

José Manuel Cerda: “En Septiembre próximo tenemos un viaje que tiene que ver con la monarquía. Y qué interesante, por ejemplo, recorrer Londres por una semana desde una perspectiva actual, pero recorriendo miles de años de historia a través de tradiciones y ritos. Es el siglo XXI y Londres tú lo puedes recorrer de cientos de otras formas.

¿Cómo dos doctores en historia llegan a trabajar en turismo?

Leonor Riesco: “Fue una invitación de Sebastián y Rodrigo que no me la esperaba para nada. Ellos de alguna manera me sacaron de mi zona de confort, que son los archivos y la biblioteca porque soy una doctora en historia dedicada a la investigación y la docencia. Pero ellos me sacaron de ahí y me llevaron a un espacio que jamás lo había pensado, pero me he sentido muy cómoda últimamente porque los historiadores tenemos una misión social que acá sí se cumple”.

¿Cuál misión?

LR: No sirve de nada si tienes treinta o más títulos pero escribes para académicos en lenguaje académico y el conocimiento queda ahí. Los historiadores tenemos esa misión de sacar a un público más amplio y en un lenguaje más ameno todo lo que sabemos. Esa es nuestra misión y en ese sentido, la invitación de la vuelta, me gusta mucho y me llena, porque me permite llevar este conocimiento y encantar a la gente con su propia ciudad.

JMC: A mí, me pasó hace diez años. Estaba viajando por el norte de Inglaterra y en un momento me encontré completamente solo, en un monasterio, y era como viajar a la época medieval. Ahí me dije esto es demasiado espectacular para que lo esté gozando yo no más. Pasa que uno como historiador viaja con tanta información que la manera que te vinculas con el lugar es tan potente que deseas con toda el alma compartirlo.

¿Cómo funciona esa conexión que hacen los viajeros con el lugar?

LR: El viaje no parte cuando te subes al avión, sino en una experiencia previa que es un regalo que se hace a todo viajero que se suma a La Vuelta, y que es una invitación a mirar la ciudad desde un punto distinto y muy integral. Las personas se han desconectado de la ciudad y eso no está bien.

¿Por qué ha ocurrido eso?

LR: Tras la pandemia hemos tenido una desvinculación súper evidente con la ciudad porque no es la misma que dejamos atrás. Súmale factores externos que nos han hecho olvidarnos o desconocer toda esa riqueza que tenemos en el lugar donde vivimos. Por ello creamos las “Vueltas Urbanas”, que son pequeños recorridos temáticos donde le enseñamos a nuestros viajeros lo que estamos viendo pero desde una perspectiva mucho más integral.

Necesitamos un ejemplo para entender mejor…

LR: Claro. Cuando miras hoy el Teatro Municipal probablemente piensas en que es una construcción más, pero en ese lugar en el Siglo XVIII tuvo lugar la primera Universidad de Santiago, La Real Universidad de San Felipe y que luego, en ese mismo terreno, se imprimió ahí el primer periódico de Chile independentista, La Aurora de Chile de Fray Camilo Henríquez. Recién a mediados en el siglo XIX, como resultado material de una demanda cultural de la elite que era tener un teatro, se construye este espacio neoclásico maravilloso que hoy podemos apreciar. Entonces lo que le estamos mostrando es todo un proceso, mucho más amplio de lo que es el Teatro Municipal. Eso te hace apreciar tu ciudad, le agarras cariño y la haces tuya.

¿Qué otros destinos se pueden redescubrir junto a ustedes?

SC: Con La Vuelta estamos implementando pequeños viajes a lo largo de nuestro país con el interés de llevar a los propios chilenos a que lo conozcan mejor. Visitar Tierra de Fuego no se centra solamente en la geografía que es despampanante y sobrecogedora, porque además vas a entender qué es lo que pasó ahí, cómo se conformó, quienes fueron sus primeros habitantes y que conflictos hubo cuando ingresaron los colonos y estancieros con sus rebaños de ovejas. Entonces hay toda una contextualización para entender ese entorno y comprender la gente que habita Tierra del Fuego.

¿Y eso mismo se puede hacer en el extranjero?

JMC: Absolutamente. Hay una serie de televisión llamada Vikingos que mucha gente la vio y la mayoría piensa que es ficción. Pues no. En La Vuelta hacemos un viaje a los vikingos y vamos a los lugares donde estuvo Ragnar Lothbrok. Te doy otro ejemplo: Juego de Tronos, la serie de televisión más vista en la historia. Nosotros hacemos un viaje donde vamos a Inglaterra y vamos al lugar donde perdió la vida Ricardo III, que es uno de los personajes que inspiró toda esta aventura. Se trata de que las personas tengan la posibilidad de viajar a Europa y estar en los lugares donde estuvo gente real que inspiró estas series históricas. Eso es algo realmente notable.

Sebastián, te escuchamos hablar del concepto de arqueoastronomía ¿De qué se trata?

SC: Es la arqueología astronómica. O sea, cuando muchos pensamos en arqueología se imagina que uno va a encontrar enterradas a nuestros pies. La arqueoastronomía entonces es la búsqueda de vestigios pero en el universo. ¡Qué impresionante es viajar por el mundo y ver que todas las antiguas civilizaciones tenían una conexión con el cielo, con las estrellas, con el solsticio y el equinoccio! Es así como se fueron generando urbanizaciones, civilizaciones, y ese viaje en particular que hemos creado tiene que ver con el ombligo andino: el Cusco, donde transitaban todas las antiguas civilizaciones.

El dato de la semana

Cada semana Caco y Fer nos dejan sus tips de viajes y acá están los de esta semana:

1) MAPS.ME: una app en la cual descargas el mapa del destino que vas a visitar y puedes planificar los recorridos sin necesidad de tener internet.

2) Viaja con buzo: es la prenda más cómoda en todos los sentidos, tanto para mantener una temperatura adecuada como para los casos en que debes cambiarte de muda en poco tiempo: ocupa muy poco lugar en tu bolso de mano.

3) PatagoniaCosta.cl: podrán ver información de Maullin y Los Muermos, dos comunas que integran la arqueología, como Monteverde: las comidas únicas, como los locos en Caleta Estaquilla; y la playa Huahuar ubicada a unos 80kms de Puerto Varas.

