Constanza Fueyo, especialista en viajes: “Cada viaje lo puedes transformar en historias que tienen valor”

En una nueva entrega de ADN Viajero liderado por el periodista en viaje y host profesional, Leo Meyer, siempre acompañado de Fer Uribe y Carlos Scheuch, la protagonista fue la creadora de contenido y especialista en viajes, Constanza Fueyo, quien habló de sus viajes, compartió su experiencia trabajando para diferentes marcas tanto locales como globales, y la forma en que asesora a personas que necesitan armar un viaje.

“Siempre quise ser libre y tener una plataforma que fuera propia, pero sin dejar de colaborar con otras, para moverme, viajar y enseñarle a otras mujeres cómo hacer esto mismo a través de experiencias en primera persona. Partí relatando mis primeros viajes en blogs, entregando consejos, luego sumé las redes sociales y de ahí en adelante no paré nunca más de viajar y hacer contenido en distintos formatos”, confiesa.

¿Cómo te transformaste en una viajera que vive de esto?

Empecé a realizar viajes cuando tenía 15 años, pero fue a los 20 cuando hice un intercambio a Nueva Zelanda para estudiar periodismo por seis meses, pero me encantó tanto que me saqué las mejores notas para poder quedarme otro semestre y así fue como estuve un año allá. Pasado ese tiempo regresé a Chile para juntar plata, terminar la carrera acá y partir lo antes posible. En esta segunda oportunidad me fui por dos años, hasta que me rechazaron mi visa de trabajo y otra vez llegué a Chile. Ya acá dije “Qué saco con volver dos o tres veces si lo que me gusta es viajar a distintas partes”, así que planifiqué mi vida para viajar y trabajar constantemente.

¿Tocaste techo o puedes seguir creciendo?

Partí con un podcast, puedes buscarlo como “El Amor de mi Visa”, abrí una cuenta en TikTok y estoy muy activa en Instagram. Creo que puedo hacer mucho más de lo que ya hago y que podría viajar aún más, pero ya se va a dar. Estoy tranquila y feliz de trabajar con las marcas que hoy valoran mis contenidos y voy poco a poco descubriendo nuevos servicios a partir de la experiencia que he acumulado.

Además de contenido, ¿Qué otros servicios realizas?

Actualmente, hago asesorías para personas que necesitan armar viajes y no tienen tiempo para armar el plan o están muy abrumados con exceso de información. Por ejemplo, el año pasado hice un viaje grupal a Egipto con puras mujeres y salió tan bien que estoy armando más viajes grupales.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere recién empezar?

Voy a ser bien honesta: hay que perder la vergüenza. Cuando comencé no tenía ni un seguidor. Yo etiquetaba a todas las marcas con las que yo quería trabajar, y te hablo de empresas gigantes, y después de intentarlo 8 meses, una por fin me escribió, me pidió reunión, cerramos una venta y luego vino otra marca, de ahí la siguiente, la siguiente... y así. Hay que perder la vergüenza de buscar a las marcas con las que te quieres vincular”

Hay dos grandes inversiones en ese proceso: tiempo y dinero. ¿Apostaste con ambas?

Siempre, siempre, siempre es una apuesta de tiempo y dinero. Cuando luego vas creciendo y sintiéndote más seguro del contenido que generas y las propuestas comerciales que envías, vas tomando confianza. Y debes considerar que al inicio pasas por un momento en que tienes que aceptar colaborar en vez de cobrar, pero a cambio vas construyendo confianza y relacionamiento: a veces termina en venta y a veces no, pero tú siempre aprendes y ganas experiencia.

¿Y qué pasa con los trámites como sacar visa?

Es un servicio que a veces me piden, pero siempre explico que en muchas ocasiones no se requiere asesoría. Hay información clave que todas las personas deben manejar, por ejemplo, para la visa del tipo Working Holiday es muy importante entender que no tienes que pagarle a nadie para sacarla. Hay muchas agencias que cobran por este trámite y lo único que uno tiene que hacer es seguir los requisitos que aparecen en la web del país de destino, nada más. Hay otras visas de estudio que son un poco más complejas y requieren más trámites, entonces yo ahí recomiendo hacerlo a través de una agencia, pero no puedes permitir que te cobre una comisión satánica.

Los datos de la semana

Como de costumbre, los panelistas de ADN Viajero, Carlos Scheuch y Fer Uribe, compartieron datos útiles para potenciar tu viaje.

- ¿Necesitas alojamientos que te ayuden a vivir una experiencia profunda en el país de destino? Helpx.net tiene una suscripción que sale 20 euros por 2 años, y te permite encontrar anfitriones en todo el mundo, principalmente en Europa, con quienes hacer un intercambio: tú trabajas alrededor de 4 horas al día y a cambio ellos te dan gratis alojamiento y comida.

- ¿Conoces los bucketlist? Son verdaderas listas de sueños viajeros se pusieron de moda con la película “Antes de partir” de Morgan Freeman y Jack Nicholson. Pueden tomar un cuaderno o un block de notas en su celular e ir anotando todas esas ideas de sueños por cumplir y para inspirarse nada mejor que suscribirse gratis al newsletter de Mapa.Travel quienes envían a tu mail un destino distinto cada semana contándote qué hacer, cómo llegar y datos para encontrar lugares fuera de lo común.

- ¿Qué leer mientras espero que parta el bus o el avión? André Brugiroux es probablemente el viajero más importante del Siglo xx: salió a recorrer el mundo a los 17 años y por décadas no volvió a París, su ciudad de origen. De hecho, vino hace algunos años a contar sus historias a Chile, y muchas de ellas pueden encontrarlas en un libro llamado “La tierra es un solo país”.