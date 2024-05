Durmiendo en su auto: la dramática situación de José González, campeón con Colo Colo en la década de los 60

Santiago

El mundo del fútbol en Chile se ha estremecido en las últimas horas luego que se diera a conocer la lamentable situación que atraviesa un histórico del balompié nacional, José González.

Conocido en su época como el “Pelao”, fue un aguerrido lateral izquierdo que únicamente defendió la camiseta de Colo Colo a lo largo de su carrera, club con el cual fue campeón nacional en 1960 y 1963. Además, José González fue seleccionado nacional entre 1963 y 1966 (acumulando 9 partidos), siendo parte del proceso clasificatorio de La Roja al Mundial de Inglaterra 1966.

Sin embargo, pese a todos esos pergaminos, su presente es complejo, pues a los 84 años perdió su casa en los últimos días, con lo que él duerme en su auto, donde lo pille la noche. En paralelo, su esposa se encuentra en un hogar para adultos mayores mientras él sufre al no tener hogar, cuestión que tiene complicado a sus cercanos.

“Es una noticia muy lamentable lo que está viviendo, merece todo el apoyo de la gente de Colo Colo. Yo no sabía, pero me voy a empezar a mover, a llamar a los dirigentes de Colo Colo. No lo podemos dejar solo, hay que apoyarlo. Los colocolinos siempre vamos a estar dispuesto a ayudar, sobre todo a un símbolo de la década de los 60″, comentó Leonel Herrera padre, en diálogo con ADN Deportes, recordando las condiciones del “Pelao” González.

“Es una persona defensora de los planteles de jugadores. Tuve la oportunidad de empezar mi carrera con él. Es uno de los buenos laterales izquierdos que vi en Colo Colo, le gustaba mucho tirarse al piso, salía jugando. Lo que más hay que destacar es que fue, de los jugadores que conocí, más colocolino que varios”, concluyó, convocando a generar ayuda dentro del club para José González.