Claudio Bravo no se preocupa de su futuro, y advierte: “No tengo la necesidad de regresar a Chile”

Cuatro jornadas restan para que la temporada 2023-24 llegue a su fin en La Liga. Pese a que el Real Madrid ya se coronó campeón, hay varias cosas por definir, como por ejemplo lo que pasará con el Real Betis.

Restando 12 puntos en disputa, el equipo de Manuel Pellegrini lucha con la Real Sociedad para meterse en la Conference League, el menor de los premios que da la liga española en el sexto puesto, un torneo internacional, la próxima temporada, que quizá no jugará Claudio Bravo.

El portero chileno del cuadro español vive sus últimas semanas en Sevilla, y deberá definir su futuro con el Real Betis, pese a que no se muestra preocupado para nada: “no tengo algo claro. En unas pocas semanas más me tocará terminar mi contrato con Betis y quiero que termine todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera”, dijo en conversación con el programa Generación Dorada de C13.

“Si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta”, complementó.

¿Regresa a Chile?

Cada vez que se habla de su futuro, al portero se le consulta sobre la opción de regresar a Chile, algo que ve cada vez más lejos, poniendo de ejemplo lo que pasa con Arturo Vidal.

“Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede”, sostuvo.

Agregó que ”si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”, dijo.

Y cerró asegurando que “mi futuro no me preocupa en lo absoluto. La inquietud viene más de lo externo por lo que venga en adelante, pero yo he intentado hacer las cosas de buena manera y he tenido cierto grado de fortuna. Eso me genera cierta tranquilidad en esta etapa laboral”, finalizó.