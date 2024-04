Sin el regreso a Chile como prioridad: los posibles pasos de Claudio Bravo tras junio

Santiago

Claudio Bravo no ha tenido una temporada 2023-2024, considerando que desde que se lesionó en noviembre pasado no ha vuelto a jugar por el Real Betis, cuestión no menor a sus 40 años.

Al margen de ello, su contrato con el elenco de Sevilla expira a finales de junio y todo indica que no habrá una oferta por parte del elenco hispano por renovarlo.

Ante ello, la duda se instala respecto del futuro de Claudio Bravo. Según información de ADN Deportes, el portero esperará a dicho período para analizar su futuro, para lo cual ya tiene propuestas para continuar su carrera en otra liga, pero sin tener como primera opción el volver a Chile, donde se ha especulado con opciones de que pueda regresar a Colo Colo.

Sin embargo, todo dependerá del nivel de propuesta que le llegue al bicampeón de América, al punto tal de que, en caso de no encontrar un club que lo motive, podría tomar la decisión de retirarse del alto rendimiento este año.

Habrá que esperar qué decisión puede tomar Claudio Bravo en poco más de dos meses, cuando expire el contrato que lo tuvo ligado al Real Betis desde 2020.