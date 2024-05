Silvio y Valentina Caiozzi y su participación en la cinta chileno argentina Caminemos Valentina: “El guion estaba muy bien hecho”

Caminemos Valentina es una cinta argentino chilena en donde se abordan los abusos al interior de las congregaciones femeninas de la Iglesia Católica. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con Silvio y Valentina Caiozzi, cineasta y compositora musical nacionales que participaron en el trabajo dirigido por Alberto Lecchi en el Ciudadano ADN.

La cinta de no ficción está basada en el libro Raza de Víboras: Memorias de una novicia. Sobre esta colaboración trasandina, Silvio Caiozzi explicó que “había que dar una vuelta de mano” hacia la productora Zarlek, dado que esta participó como coproductora minoritaria en la película Cachimba de 2004.

Silvio y Valentina Caiozzi y su participación en Caminemos Valentina

“La razón principal fue que cuando recibimos el guion de esta película nos encantó el tema y el guion estaba muy bien hecho, con personajes muy importantes. Por eso dijimos que de todas maneras somos coproductores”, relató el cineasta en conversación el espacio radial.

En esa misma línea, Caiozzi dijo que “el entusiasmo no quedó ahí nomás porque cuando recibí las primeras imágenes de la producción de la película, vi que estaba tratado con una elegancia y actuaciones buenísimas… ahí dije que tenía que meterme en la parte creativa, y decidí hacer el montaje de la película”.

La musicalización de la película

Por su parte, Valentina Caiozzi - hija del cineasta - contó su experiencia musicalizando Caminemos Valentina y relató cómo terminó trabajando allí. “Mi papá no fue el que me dijo, sino que me habló el productor ejecutivo que trabaja con él y me lo propuso”, relató.

“Yo dije que obvio que sí porque las oportunidades, para mí, de hacer la música de una película son muy poquitas. Entonces me interesó inmediatamente. Para mí el proceso de componer esta música fue súper fluido por un lado, pero al mismo tiempo muy duro”, compartió la compositora.

En esa misma línea, Valentina expresó que en su trabajo musicalizando la cinta chileno argentina tuvo que recurrir a la emulación de emociones para poder transmitir las sensaciones de experiencias no vividas.

“El proceso siempre es diferente en cada proyecto. Aquí me mandaron las primeras imágenes y ahí empecé a sacar algo que empezó a nacer. Me pasó que fue muy particular porque sentía que no era música que debía contener tantas músicas diferentes”, explicó la artista, quien además destacó que el sentimiento intimista de su obra se logró con base en un cuarteto de cuerdas compuesto por mujeres como Ángela Acuña y Daniela Rivera.