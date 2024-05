“Mickey vs Winnie”: la película de terror con un crossover como nunca antes lo imaginaste

Desde hace ya un tiempo que se viene hablando de los diferentes personajes que saltaron a la fama mundial bajo el alero de Disney pero ahora pasaron a formar parte del dominio público.

Se especuló mucho por todo que lo podría surgir a partir de esto, y en definitiva lo que más ruido generó fueron los proyectos cinematográficos que presentaron un gran giro respecto a la esencia de cada uno.

Al día de hoy ya contamos con títulos como Winnie the Pooh: Blood and Honey (1 y 2), que marcó el puntapié inicial de una hoja de ruta completa de películas de terror que se enmarcarán bajo el Poohniverse, conectando a diferentes clásicos infantiles que ahora son obras sangrientas.

Y mientras nos preparamos para el próximo estreno de Bambi: The Reckoning y el resto de filmes en carpeta, durante las últimas jornadas se anunció un nuevo proyecto que reunirá a dos emblemáticos personajes.

Se trata de una cinta que, de momento, se conoce bajo el nombre de Mickey vs Winnie y que pretende explotar al máximo los límites del horror, la locura y la violencia, sin tener en consideración la nostalgia infantil que hay detrás del adorable osito y el simpático ratón.

Lo primero a tener en cuenta es que, a pesar de que llegue en un momento de auge de este tipo de producciones, la historia no está relacionada con Mickey’s Mouse Trap ni Winnie the Pooh: Blood and Honey y su multiverso.

Se trata de una obra que llega de la mano de Untouchables Entertainment y está a cargo de Glenn Douglas Packard, quien se desempeña como director y guionista. Además, ya se conocieron varios detalles respecto a la trama.

Una nueva y retorcida historia

A través de un comunicado se liberó la sinopsis y algunos aspectos específicos de la historia de Mickey vs Winnie, detallando que todo comienza en 1920 con dos convictos que escapan a un bosque maldito, pero terminan siendo arrastrados y consumidos en las profundidades de su fangoso y oscuro.

“Un siglo después, un grupo de amigos en busca de emociones, sin saberlo, se aventuran en el mismo bosque. Su escapada a un Airbnb da un giro aterrador cuando los convictos mutan en versiones retorcidas de los íconos personajes de la infancia, Mickey Mouse y Winnie-The-Pooh”, detallan.

Así, se desencadena una noche de violencia y sangre en la que Mickey y Winnie buscarán, por su cuenta, cazar a los jóvenes mientras estos luchan por su vida y escapar de las penumbras del bosque.

Por el momento no hay fecha de estreno confirmada para el estreno de la película y se espera que en los próximos meses lleguen nuevas actualizaciones sobre el reparto, el lanzamiento y las primeras imágenes.