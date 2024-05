Viuda del cabo Eugenio Naín por violencia a Carabineros: “Cuando hablé Boric le pedí que me apoyara con la ley Naín (...) pero fue pura pantalla”

Dayana Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín, conversó con La Prueba de ADN para recordar el caso de su marido y referirse a la situación actual con lo sucedido en Cañete bajo una perspectiva tanto crítica como reflexiva por cómo funcionan los procesos.

El asesinato de los tres carabineros el pasado fin de semana sigue dando mucho de qué hablar y pone diferentes puntos sobre la mesa de discusión. Pero también se trae al recuerdo algún que otro suceso anterior, como lo ocurrido el 30 de octubre del 2020, cuando Naín fue asesinado en una emboscada en Metrenco.

A modo de reflexión y bajo una mirada empática, porque “lo viví en carne propia”, comprende el estado que viven las familias de las víctimas del reciente hecho, asegurando que “uno queda en blanco” y que hay poca capacidad de comunicación y expresión.

Asimismo, apela a “darles su tiempo y cuando estén más tranquilos poder conversar con ellos”. Todo esto también comprendiendo que desde su posición “no hay palabras suficientes para decirles a las familias de los carabineros fallecidos que los pueda contener”.

Bajo este delicado escenario juega un papel fundamental el apoyo familiar y del círculo cercano de cada quién, complementado a lo que pueda hacer la institución desde una perspectiva profesional.

Pero junto a esto está presente como una pieza importante la llegada de la justicia, algo anhelado por los familiares incluso por un largo tiempo después de sufrida la pérdidas, dejando todo en mano de la institucionalidad.

En el caso del cabo Eugenio Naín hay uno de los autores detenidos. Frente a esto, la viuda relató: “Esperé tres años por justicia y es una cosa desesperante (...) uno está en la casa llorando y esos desgraciados están por ahí”.

“Pero cuando se hizo justicia por mi marido quedé un poco conforme, no al 100%, porque aún falta que caigan -sospechosos-”, reconoció, asegurando que se encuentra “un poco de calma” y que “la fe no se ha perdido”.

Ley Naín-Retamal, una lucha constante

Pereira comentó todo lo que ha luchado por la ley Naín-Retamal, que surge a raíz de lo ocurrido con su marido, en conjunto con otro caso, pero aún así siente que aún hay cosas pendientes y puntos débiles que la rodean.

“Si la ley no funciona, siento que le voy a fallar a Carabineros, porque yo, personalmente, era la que viajaba al Congreso (...) el orgullo no fue por mí, si no por mi marido”, afirmó sobre cómo ha ido avanzando.

Sin embargo, sostiene que: “Siento que aunque tenga esta ley, que no está funcionando, porque la gente que odia a Carabineros no le importa la familia que hay detrás de ellos”, aludiendo a una mirada más profunda.

“Siento que el Estallido Social fue la gota que rebalsó el baso, porque la gente que odia a Carabineros se metió a -grupos- terroristas, y ellos mismos hicieron que odiaran a Carabineros”, expuso desde su visión.

Ayudas recibidas desde las instituciones

Respecto a la forma en que las diferentes institucionalidades y autoridades se han hecho presente, principalmente a modo de ayuda, Dayana hizo hincapié en que separa “el Gobierno, el Estado, de Carabineros”.

Esto, enfatizando en que “Carabineros es el que ha estado ahí conmigo. La institución me ha apoyado, ni el Gobierno ni el Estado”. Asimismo, hay que recordar que esto contempla dos periodos gubernamentales (Sebastián Piñera y Gabriel Boric).

Además, ella misma tuvo un acercamiento personal con el actual Presidente para hablar en cómo se puede trabajar en este tipo de leyes, aunque reconoce que “no se ha avanzado nada” en la materia.

“Cuando yo hablé con -Gabriel- Boric le pedí que me apoyara con la ley Naín y apoyara a Carabineros (...) pero al final fue pura pantalla. Yo siento que hice el tonto”, sostiene.