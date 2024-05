La respuesta de la Fedachi por bochorno que complica a Santiago Ford en su camino a París 2024: “Él no culpa a la Federación”

Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile (Fedachi), conversó este jueves junto a ADN Deportes respecto a la compleja situación que vivió el decatleta chileno Santiago Ford en el torneo Multistars, en Italia.

El medallista de oro en Santiago 2023 se vio obligado a abandonar el torneo porque sus garrochas no llegaron al momento de competir, por lo que no pudo conseguir la marca necesaria y complicó sus opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al respecto, el presidente de la Fedachi señaló que: “El tema de las garrochas siempre ha sido complejo, no solo para el atletismo chileno, sino que para todas las federaciones de Sudamérica”.

“Cuando tenemos que viajar, las distancias en Sudamérica son largas. Por ejemplo, para llevar las garrochas a los Juegos Bolivarianos a Sucre tuvieron que hacerse por tierra, porque los aviones no tienen a veces el espacio y se debe hacer por carga externa”, añadió.

En esa línea, explicó que: “El problema que tiene el hecho de llevar carga externa es que el atleta tiene que deshacerse de su implemento días antes y también ha ocurrido que hay maltrato de los implementos. Entonces siempre se ha optado porque el atleta viaje y en el mismo avión viajen las garrochas”.

“En este caso las garrochas no fueron aceptadas por la aerolínea y al parecer hay un tema que tiene que ver con la Dirección de Aeronáutica y el Aeropuerto de Santiago, que no permite que se embarquen cosas de ese tamaño en los aviones de pasajeros, porque no tienen cupo”, complementó.

“Santiago Ford no culpa a la Federación”

Por otra parte, Juan Luis Carter detalló la conversación que sostuvo con el deportista nacional y su entrenador, asegurando que ambos no acusan a la Fedachi por lo ocurrido.

“Esto había funcionado bastante bien y el entrenador de Santiago (Ford), Matías Barrera, que ha tenido experiencia, había conseguido subir en los vuelos anteriores bajo los mismos criterios y las mismas condiciones de las garrochas”, señaló.

“Esta vez no se pudo. He leído algunos medios que hablan que los dardos apuntan a la Federación. Yo no sé de quienes son los dardos, porque hablé en la mañana con Matías y él no culpa a la Federación. Está muy consciente del esfuerzo que se hace. Lo mismo hablé con Santiago y él me dice que no culpa a la Federación”, continuó.

Asimismo, anunció las medidas que tomará la Fedachi para evitar problemas similares: “Vamos a tener que tomar una decisión, que no es la mejor, que es que desde ahora vamos a enviar siempre las garrochas por vía externa para asegurarnos de que lleguen, porque no hay otra forma. No es un problema que solo tenga Chile, recuerdo haber visto a Brasil, Argentina y muchos países que tenemos”.

“Vamos a tener que sacrificar lo deportivo en pos de que las garrochas puedan llegar. La Federación siempre ha sido responsable, pero en este caso es una situación que siempre hemos estado así. Los garrochistas siempre están muy preocupados y ha sido algo eterno que ha ocurrido no solo en Chile”, cerró.