Por no tener sus garrochas: Santiago Ford pone en riesgo su clasificación a los Juegos Olímpicos

Santiago

El recién pasado fin de semana, en Italia, Santiago Ford participó del torneo Multistars, parte del circuito de la Federación Internacional de Atletismo, donde buscó sumar puntos de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Quien fuera medalla de oro del decatlón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tenía el objetivo de finalizar entre los 5 primeros, cuestión que le permitiría trepar en la zona de los atletas que participarán en París 2024.

Tras el primer día, Santiago Ford figuraba tercero en las pruebas disputadas en el Centro Sportivo Gabre Gabric de Sanpolino, Brescia. Sin embargo, el domingo, el nacido en Cuba terminó descalificado en la penúltima competencia, el lanzamiento de jabalina, cuestión que lo dejó al margen de cualquier opción de sumar puntos.

A través de sus redes sociales, entregó su explicación al tema. “Al no tener mis garrochas, no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición. De corazón les expreso que es muy frustrante que pasen estas cosas, que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben por cosas ajenas a ti, ya que todos los que entienden de mi disciplina saben que no se puede hacer un decatlón todos los fines de semana y esta era una oportunidad muy importante para mí y mi equipo”, reflexionó.

El problema, asegura Santiago Ford, es que de cara a su siguiente desafío, el Iberoamericano de atletismo que se realizará en Brasil, nuevamente no sabe si podrá contar con la opción de viajar con sus garrochas.

“Es frustrante que pasen estas cosas, realmente desesperante y lo único que espero con expresar todo lo sucedido es que más allá de que esto no me pase más a mí, quiero que quede un precedente para que no le pase a nadie de mis compañeros. Yo por lo único que entreno y trabajo día a día es para representar y dejar en lo más alto el nombre de Chile, de verdad les prometo que lo he dado todo para dejar el nombre de mi país en lo más alto y por lo mismo es muy frustrante que esto haya sucedido”, concluyó un apesadumbrado deportista nacional, que por estos problemas su cupo en París 2024 corre serio riesgo.