Fue una de las grandes estrellas de Hollywood, pero sus actitudes de “diva” lo condenaron: ahora regresó con un radical cambio de look / James Devaney

A principios del milenio su nombre era sinónimo de uno de los grandes actores de cine en Hollywood, sobre todo al momento de hablar de comedia. Y si inicialmente fue un protagonista de la industria, con el pasar del tiempo su presencia en producciones fue cada vez menor.

Conocido por darle voz a Shrek y por ser protagonista en la trilogía de Austin Powers, se trata de Mike Myers, el intérprete canadiense de 60 años que, pese a que se mantiene activo, ha tenido limitadas apariciones y trabajos en el último tiempo.

Precisamente su nombre volvió a sonar durante el fin de semana luego de reaparecer de forma sorpresiva en los premios del American Film Institute (AFI Awards 2024).

En dicha gala su presencia llamó la atención al estrenar una nueva apariencia de pelo muy corto y con unas canas que ya había mostrado y que dejaron atrás el cabello marrón que lo caracterizó por años. Así concretó su primera presentación pública en cerca de un año.

¿Qué pasó con Mike Myers?

La situación actual de “declive” del comediante se puede explicar por varios motivos. Resulta ser que según el mismo reveló en una entrevista del año 2014 con GQ, en cierto punto de su carrera las ofertas de papeles fueron escasas. De hecho, entre 1991 y el año de la publicación solo le ofrecieron 15 roles.

Pero, la radiografía de su pasado también muestra otras situaciones complejas que incluso significaron una demanda de Universal y una productora luego de abandonar una película en el año 2000.

Claro que Myers tampoco se ha podido despegar de un rumor extendido ampliamente: al menos en el set, solía tener actitudes de “diva” con los equipos de grabación, particularmente cuando filmó The Cat in the Hat (El Gato).

En 2018, cuando parecía volver con todo, apuntó a que su pausa laboral se debía a querer pasar más tiempo con su familia. En ese entonces interpretó a Ray Foster en Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen.

En cuanto a su filmografía, su último papel fue en la discreta cinta Ámsterdam de 2022. Y pese a que se ha rumoreado durante años de que podría ser el centro de la ansiada Austin Powers 4, el proyecto no ha recibido actualizaciones en un buen tiempo.

Volviendo a la gala del fin de semana, Myers jugó en el escenario y pronunció un discurso en un homenaje a Nicole Kidman.