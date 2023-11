Cruzó selva, desierto, un campo minado y entró como ilegal: Santiago Ford reveló la impactante forma en que llegó a vivir a Chile

Es una historia de lo más impactante. La forma en que Santiago Ford llegó a Chile deja helado a cualquiera. Sobre todo si uno piensa que, durante este martes, se alzó con la medalla de oro en Santiago 2023.

El atleta, que ganó en el decatlón y emocionó a todo el Estadio Nacional, que lo vitoreó una y otra vez, ha salido adelante a punta de mucho esfuerzo.

El año 2018 decidió dejar su Cuba natal, donde intentó destacar como deportista, pero no lo logró. “Saqué cuarto lugar y pasó inadvertido, como si no hubiese pasado nada. En Cuba tienes que tener oro o plata para que te reconozcan y puedas llamar un poco la atención. Si no, no eres nadie. Es complicado”, dijo a Emol.

Por eso, cuando conoció a un grupo de entrenadores chilenos que viajaron a su país, se animó a probar suerte en esta angosta faja de tierra. Y armó una travesía que no fue nada de fácil, donde incluso pudo perder la vida.

Santiago Ford y su viaje a Chile

Así, en septiembre de ese año viajó de Cuba hacia Guyana, donde estuvo diez días antes de poder ingresar a Brasil. Entonces, atravesó la selva hasta Manaos.

Tras esto, logró arribar a Perú. “Me tocó bajar todo Perú por carretera. Estuve un día y medio atravesando Perú entero hasta llegar a Tacna. Estaba deshidratado, tenía hambre y el frío me tenía mal”, contó.

Y ahí tampoco fue fácil, ya que lo bajaron de un bus y tuvo problemas con la policía. Sin embargo, pudo seguir y llegar a la frontera con Chile. “Cruzó el desierto solo, siguiendo la línea del tren. Cada tanto se daba vuelta a mirar si venía alguna patrulla. Cree que estuvo alrededor de tres horas caminando. Tiempo después se enteró que pasó por un campo minado, pero en ese momento no tenía idea“, relató el mismo medio.

“Podía pasar cualquier cosa. Fácilmente me podían haber matado, porque sabían que todos los ilegales que pasaban tenían que pasar con dinero. Pasé por un campo minado, yo no lo sabía… pude haber muerto ahí, pero Dios tiene un propósito en la vida para todos. Y sabía cuál era mi propósito y que quería llegar hasta acá”, narró emocionado a Mauricio Pinilla en otra entrevista.

👣🇨🇱 El camino hacia la medalla de oro de Santiago Ford es BRUTAL. Viajó desde Cuba hacia Guyana, cruzó la selva en camioneta, entró como ilegal, pasó por un campo minado, trabajó de guardia en una discoteque. Para sacarse el sombrero 🎩👏 pic.twitter.com/aQ2Coy9oeV — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) October 31, 2023

Posterior a esto, y luego de ingresar como ilegal, el atleta consiguió instalarse en Santiago. Pero todavía con contratiempos, ya que empezó a entrenar, pero tuvo que dejarlo muy pronto.

“Estuve un año trabajando de guardia en la discoteque de madrugada. Me ayudaron para que pudiera entrenar en el Centro de Alto Rendimiento. Pero yo estaba trabajando en la discoteca y llegaba muy cansado. Dormía tres o cuatro horas. Entraba a la discoteca a las 9 de la noche y salíamos 7 u 8 de la mañana. No aguanté más. No podía seguir el ritmo, no podía entrenar con el trabajo que tenía“, comentó en ese instante.

No obstante, tras la medalla de oro y la nacionalidad por gracia otorgada por el Presidente Gabriel Boric, la vida debería empezar a sonreírle. Una vuelta de mano que Santiago Ford se merece con todo.