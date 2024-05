Series y películas en Disney+: estos son los estrenos para mayo de 2024

Entramos en un nuevo mes y en Disney+ ya se preparan para ir actualizando su contenido con varios estrenos que irán liberando con el pasar de los días a lo largo de todo mayo y a continuación te contamos cuáles son algunos de los más destacados.

Como es costumbre, las diferentes plataformas digitales buscan la forma de mantener conformes y encantados a sus suscriptores. Claramente, una de las mejores formas de hacerlo es renovando el catálogo.

Dentro de las películas más llamativas que aparecen en la cartelera está Let it be, centrada en la icónica banda Los Beatles y rodeada de un contexto histórico especial. Respecto a las series tenemos de regreso a una gran franquicia. Star Wars: Historias del Imperio, siendo una producción animada que ilusiona a los fanáticos.

Películas

Let it be - 8 de mayo.

- 8 de mayo. Queen: Rock Montreal - 15 de mayo.

- 15 de mayo. The Beach Boys - 24 de mayo.

Series

Star Wars: Historias del Imperio - 4 de mayo.

- 4 de mayo. Doctor Who - 10 de mayo.

- 10 de mayo. ¡Hailey está en ello! - 29 de mayo.

- 29 de mayo. C.H.U.E.C.O. (Temporada 2) - Fecha sin especificar.

Además, en esta categoría llegarán nuevos capítulos de grandes títulos como el final de temporada de X-Men ‘97, que mantiene expectante a los fanáticos de Marvel y el último capítulo de Star Wars: The Bad Batch.