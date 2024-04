“Let It Be”, la película de The Beatles, llegará restaurada a los servicios de streaming

No hay dudas de que The Beatles es una de las bandas más icónicas del mundo y recordadas en la historia de la música, con muchas historias de las cuales aún no se conocen todos los detalles como los fanáticos desearían.

En el marco de todo lo relacionado al grupo compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr encontramos Let It Be, una película, que lleva el mismo nombre de una famosa canción, y que mostró algunas claves que llevaron a su polémica separación.

La cinta dirigida por Michael Lindsay-Hogg fue estrenada en mayo de 1970 en medio de la conmoción generada por la separación de The Beatles. Pero ahora llega para ser vista a través de una lente más oscura con miras al pasado.

Y es que la inédita pieza cinematográfica llegará a los servicios de streaming para ser vista como nunca antes y dispuesta al público luego de 54 años, algo que ilusiona a los seguidores de la banda.

Además, el filme saldrá a la luz completamente restaurada y dentro del contexto de lo revelado en la docuserie de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, donde se expuso la calidez y la camaradería que existía entre los cuatro integrantes de la banda, plasmando un momento crucial de la historia de la música.

Por otra parte, Let It Be contiene material que no está incluido en el trabajo de Jackson, ofreciendo un vistazo al estudio y a la azotea de la sede de Apple Corps en Londres en enero de 1969, cuando The Beatles, junto con Billy Preston, componen y graban su álbum Let It Be, entre otras temáticas.

Lindsay-Hogg recordó que cuando se lanzó la película la gente la fue a ver con “tristeza” porque llegó en el contexto de la separación de The Beatles. “Pero en realidad, ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de ver artistas de este calibre trabajando juntos para convertir en canciones lo que escuchan en su interior?”.

Por su parte, Peter Jackson destacó el hecho de que la pieza original “haya sido restaurada y que finalmente se la vuelva a estrenar después de no haber estado disponible durante décadas”, aumentando el hype entre la audiencia.

Detalles del proyecto

Let It Be, dirigida originalmente por Michael Lindsay-Hogg, fue restaurada para su nuevo lanzamiento de la mano del equipo de Peter Jackson en Park Road Post Production.

La película como tal está protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con la actuación especial de Billy Preston. Fue protagonizada por Neil Aspinall con The Beatles como productores ejecutivos. El director de fotografía fue Anthony B Richmond.

El estreno de Let It Be está agendado para el próximo 8 de mayo de este 2024 exclusivamente en Disney+. Asimismo, hay que recordar que The Beatles: Get Back ya se encuentra disponible en el catálogo del servicio.