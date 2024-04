Matías Sepúlveda entrega la fórmula para el positivo inicio de la U: “Una buena racha se mantiene con la humildad de seguir mejorando”

Santiago

Matías Sepúlveda fue quien aprovechó la suspensión de Israel Poblete para ser titular en la victoria de la U de Chile el pasado domingo, ante Huachipato, cuestión que analizó este martes en conferencia de prensa.

“Sabía que la competencia iba a ser fuerte, hay buenos jugadores en el medio. El profe habló conmigo, cada semana se hace más fácil lo que nos pide de funcionamiento, lo táctico, lo físico. Siempre estuve preparado para cuando me tocara, me sentí cómodo, hicimos un buen partido y nos quedamos con los tres puntos”, explicó, remarcando el hecho de seguir líderes e invictos en el Campeonato Nacional 2024.

“Siempre va a haber cosas para corregir, el grupo es humilde y está dispuesto a mejorar lo que no se hizo tan bien (...) Puede ser motivación, una buena racha se mantiene con la humildad de seguir mejorando semana a semana y el profe nos transmite eso. Vamos tranquilos, partido a partido para no perder el foco”, recalcó Matías Sepúlveda, que no quiso aseverar el hecho que para próximo duelo, ante Deportes Iquique, serían locales en Concepción, buscando volver a ganar ejerciendo la localía.

“Es una motivación jugar a estadio lleno, pero después los partidos se van dando de distinta manera. Hasta el momento no hemos perdido y los empates saben a derrota, eso demuestra la mentalidad que tenemos”, recalcó, confiado en mantener su cupo en el once titular de los azules.

“Todas las semanas son importantes, estamos tranquilos, mejorando las cosas a corregir para lograr lo que merece el club. Los nombres son importantes, el equipo sí lo es y me preparé para aportar. Soy un candidato para el profe, pero se irá analizando al rival en la semana. Estamos todos preparados”, remarcó, valorando como punto a favor su conocimiento con Marcelo Díaz.

“Me siento cómodo con el “Chelo”, jugamos juntos el año pasado en Audax y vamos afinando cosas en los entrenamientos, nos vamos sintiendo bien y cómodos. Todos tenemos características diferentes de juego y que aportan al equipo, es el profe el que decide cuál es el que representa al equipo”, comentó, apuntando al choque contra los “Dragones Celestes”.

“Es un buen equipo, conozco al profe (Miguel Ramírez), lo tuve en O’Higgins. La campaña que han hecho hasta ahora es buena, tendremos en cuenta sus bajas para el sistema que puedan ocupar”, concluyó en el Centro Deportivo Azul.