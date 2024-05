La sorprendente frase que lanzó Nadal luego de haber anunciado que no jugaría más en Madrid / Pedro Salado

El Madrid Open disfrutó este martes por última vez de uno de los grandes ídolos de su historia, Rafael Nadal (512°).

El máximo ganador del torneo español y leyenda del deporte mundial se despidió ante una impactante ovación del público al caer 7-5 y 6-4 frente el checo Jiri Lehecka (31°) en octavos de final.

Después que finalizó el partido, la gente -que llenó el estadio Manolo Santana- no paró de aplaudir al hispano, considerando que hace un tiempo anunció que sería su última participación en el certamen hispano.

“No me retiro”, subrayó Nadal, pero sí confirmó que no volverá a jugar en Madrid, donde ganó cinco títulos y se fue en esta edición derrotado por el checo.

“El cuerpo me ha dado señales de que este día tenía que llegar y me alegro de haberlo podido hacer sobre la pista”, agregó el manacorí.

Acto seguido, el público exclamó: “Raaaaaafa, Raaaaaafa”. Y la megafonía anunció lo que todos esperaban: un homenaje.

En ese instante, Nadal lanzó: “Que era una broma, que el año que viene vuelvo hombre…”, hecho que desató las risas de los asistentes”.

Finalmente, Nadal cerró diciendo que “ha sido una semana muy especial para mí, he tenido la oportunidad de volver a jugar en esta pista, que me ha dado tanto. Sinceramente, lo único que puedo hacer es dar las gracias. El viaje empezó cuando era muy pequeñito y desde entonces el apoyo ha sido incondicional”.