Diego Rivarola y el momento que atraviesa la U: “Por fin el hincha está disfrutando del fútbol”

Universidad de Chile es el sólido líder del torneo con 24 puntos, y su más cercano perseguidor es Deportes Iquique, pero a cinco unidades de distancia. Además, los azules son los únicos invictos del fútbol chileno en todas sus categorías profesionales.

Es por ello que entre los fanáticos azules hay expectativa e ilusión. Después de varias temporadas peleando por no descender por segunda vez en su historia, en el Centro Deportivo Azul (CDA) hay tranquilidad y buen ánimo por la importante racha que están sumando.

Tranquilidad que, Diego Rivarola expresó “como hincha de la U vemos el momento con gran perspectiva, con un buen futuro, ojalá, pero disfrutando el momento que hace muchos años no teníamos un buen momento, nos ha costado mucho, por fin el hincha está disfrutando del fútbol, de ver a su equipo ganar, de ver cierta solidez, pero con calma, queda mucho campeonato”, dijo.

En conversación con ADN Deportes, el ex delantero de los azules agregó que “hasta el momento a cambiados nombres, pero no se ha resentido el equipo. Tiene regularidad defensiva, cierto equilibrio en el medio, un constante ataque con buenas intenciones, entonces este conjunto de cosas es lo que le da solidez y ciertos beneficios para mantenerse en la punta y, porque no, pelear el torneo”, sostuvo.

Respecto a la victoria sobre Colo Colo en el Monumental, comentó que “es una de las tantas barreras que pudo romper, son indicaciones que es un equipo con intenciones, que te da un optimismo distinto. Uno cree que es un equipo que este año nos puede dar bastante más alegrías que los últimos años”, aseveró Rivarola.

Uno de los grandes ausentes en las últimas fechas, a sido Lucas Assadi: “es un momento difícil para él y para el equipo que pierde un tremendo jugador. Depende mucho del técnico, de los jugadores, pero principalmente de él. Me da la sensación que Álvarez tiene que recuperar de alguna forma, hay que hacerlo inmediatamente porque es un patrimonio muy importante para el club”, esgrimió.

En el cierre, se aventuró a adelantar el Clásico Universitario “siempre son partidos complicados, Católica tiene necesidades, tiene un buen equipo que hasta ahora no funciona de la mejor forma, pero que en los clásicos es donde se ven estos grandes jugadores. La U lo que tiene que hacer es jugar primero los partidos que le faltan y hacerlo de buena forma como lo hizo en el primer tiempo con Huachipato”, finalizó.